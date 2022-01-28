Бразилия упустила победу над Эквадором в матче с двумя удалениями

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сегодня, 02:10

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Эквадора (1:1) в матче отбора к ЧМ -2022.

На 6-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник бразильцев Каземиро. На 15-й минуте голкипер Эквадора Александр Домингес получил прямую красную карточку. Однако уже на 20-й минуте защитник сборной Бразилии Эмерсон получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, команды продолжили матч в равных составах. На 75-й минуте встречи полузащитник Эквадора Феликс Торрес сравнял счёт — 1:1.

Голкипер сборной Бразилии Алиссон дважды мог быть удалён с поля, однако главный арбитр встречи два раза отменял красную карточку вратарю после просмотра VAR .

Бразилия занимает 1-е место в группе (36 очков), Эквадор идёт на 3-м месте (24 очка).