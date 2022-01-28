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Бразилия упустила победу над Эквадором в матче с двумя удалениями

сегодня, 02:10
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Эквадора (1:1) в матче отбора к ЧМ-2022.

На 6-й минуте встречи счёт в игре открыл полузащитник бразильцев Каземиро. На 15-й минуте голкипер Эквадора Александр Домингес получил прямую красную карточку. Однако уже на 20-й минуте защитник сборной Бразилии Эмерсон получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, команды продолжили матч в равных составах. На 75-й минуте встречи полузащитник Эквадора Феликс Торрес сравнял счёт — 1:1.

Голкипер сборной Бразилии Алиссон дважды мог быть удалён с поля, однако главный арбитр встречи два раза отменял красную карточку вратарю после просмотра VAR.

Бразилия занимает 1-е место в группе (36 очков), Эквадор идёт на 3-м месте (24 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: skysports.com
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Все комментарии
75hn66g6jrzm
75hn66g6jrzm
сегодня в 03:42
Игры и не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:50
Сам по себе матч выдался скучным, но вот судьи и ВАР повеселили .Уже вначале матча обе команды остались в меньшинстве , а потом началось. Два раза судья ставил пенальти в ворота Бразилии, при этом удалив Алисона, и два раза пенальти и К\К отменялись, хорошо сработал ВАР.
Ну а в целом счет по игре.
4RT
4RT
сегодня в 02:18
Весёлые команды
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