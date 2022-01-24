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ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче

вчера, 17:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанжМатч завершен

ЦСКА сыграл с люксембургским «Дюделанжем» в товарищеском матче на сборах в Испании.

Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Кампо дель Кампоамор Гольф Резорт» в Ориуэле. Победу одержала команда из Люксембурга со счётом 1:0.

На 14-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.

Матч из-за дискомфорта пропустил форвард ЦСКА Антон Заболотный.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:32
Ещё недавно...3 года назад...эта команда обыгрывала Реал...
2 раза...

Прогресс очевиден...
Хрю Джекмен
Хрю Джекмен
сегодня в 02:32
Показали свой уровень
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:58
Вот что значит лимит. Будем платить нашим пешеходам огромные деньги, когда можно отменить лимит и платить намного меньше ребятам, которые будут рвать и метать, чтобы пробиться в элиту футбол.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 23:36
дожились. спасибо лимиту за этот великолепный футбол
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:30
Почитал комментарии, предлагаю всем успокоиться. Начнётся второй круг, и поводов для пикировок найдётся немало. По поводу проигрыша: наши балбесы, считающие себя профессионалами, всегда играли плохо в товарищеских (контрольных) матчах. Ничего страшного в этом не вижу, т.к. цели у команд разные, и мы не знаем, какую установку на игру давал главный тренер. Может, он им сказал: "Ребята, поиграйте в своё удовольствие, особо не напрягайтесь, поберегите мышцы и связки, втянитесь в игру, главное - чтобы обошлось без травм". Возможно такое ? Вполне, так что слишком серьёзно к таким матчам и результатам нам относиться не следует. Вспомните прошлый сезон. Спартаковцы в подготовительный период выиграли всё что возможно, даже какой-то кубок завоевали. Каковы их результаты в первом круге, мы все прекрасно знаем.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 22:21
Зато свой тренер ) Прям как истеричный Жора чердак любит
Capral
Capral
вчера в 22:19, ред.
Диалог у нас получился нормальный, каждый, высказал своё, субъективное мнение, на том и разошлись. Ты больше не в игноре. Заходи, если што....
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:16
За это спасибо. Жаль, что у нас не получился нормальный диалог, но не я первый послал в игнор собеседника...
Capral
Capral
вчера в 22:14
От всей души и всего сердца- желаю тебе дождаться внуков!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:13
Мои дети уже замужем и живут отдельно. Научитесь сначала сам себя вести прилично . Как обычно, в своем глазу бревна не видят, а у других соринку замечают...
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 22:04
Полностью с тобой согласен!!! А про Краснодар, ты буквально с языка у меня снял!!! Я постоянно говорю, что Краснодар играет в футбол ради футбола, но только не на результат. Вот так, в 1980г., играли Карпаты- красиво, технично, но, без результата. В итоге- вылет из вышки, в том же году....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну у КББ своя философия в футболе. От самой игры, до всего вокруг, что касается футбола. Очень умный мужик, психолог, педагог. Такое сложилось впечатление за годы.
Результаты с топ командами Европы говорили сами за себя, что его философия имеет право на жизнь и тем более в нашем футболе. Я не сторонник философии Галицкого. Это красиво, но в еврокубках с такой философией далеко не пройти.
А братьев почему-то не вижу на мостике, пока. Нет основы, надёжности, вектора что ль. Быть может со временем что-нибудь и получится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:57, ред.
Анатолий Кандауров.
Что ты там себе понапридумывал я незнаю . А Вилять никогда не умел и не делаю это и сейчас. Будь здоров ясновидец .
Capral
Capral
вчера в 21:47
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 21:46, ред.
    Не надо вилять. Ответ насчет оскорблений был отправлен в мой адрес. Мужики вилять не должны. Так что будь здоров. Меня не убудет. Мне футбол важнее и интереснее амбиций на пустом месте. А ответ мне не нужен. мне и так все ясно.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 21:42
    Лови ответку.
    Ironigor
    Ironigor ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 21:41
    А сколько лет в команде прогрессирующая молодёжь, как Обляков , Чалов , Васин и т.д ??? Видимо они по вашей логике ещё находятся в состоянии котят ???!!! ) А Слуцкий как тренер в сто раз лучше Березуцкого и при нём действительно молодёжь играла , а не ходила по полю незная что им делать на поле во время игры. И сравнивать их вообще не корректно.
    SHMEL
    SHMEL ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Ещё раз повторяю, я не хамил, а высказывал свою точку зрения. Написали какой-то набор слов, ничем не подкреплённый, описав своё видение и думаете, что это аксиома...
    Capral
    Capral ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 21:39
      Capral
      Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 21:36, ред.
      Сергеич, рад тебя видеть!!!
      Знаешь, я вот вспомнил, год 2011, когда, Динамо Силкина, всех крушило, о нём говорили, называли его российской Барселоной. И, всё шло замечательно, до того момента, пока в Москву не приехал Курбан, и показал, что Динамо- это всеголишь красивая обёртка, а внутри пустота, иллюзии.... Ты знаешь, я часто критиковал Курбана, но, при этом, я всегда говорил, что Бердыев- великий строитель!!! Сейчас, к сожалению, таких, как Курбан, в России и близко никого нет....
      SHMEL
      SHMEL ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:35
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 21:34, ред.
        Тренер плохой, игроки и того хуже и т. д.
        Быстро только котята рождаются, и то слепыми. АВБ и года нет как тренер, а требования Ваши к нему как к Слуцкому когда он много лет тренировал ЦСКА.
        Будь здрав.
        SHMEL258
        SHMEL258
        вчера в 21:33, ред.
        ДЛЯ Сapral

        Во первых, даже не думал хамить, а во вторых согласен, если Динамо по итогам сезона будет вторым (чего не случалось уже очень давно) вы признаете, что были неправы, если ниже-я признаю, что не разбираюсь в футболе. Идёт?
        А ещё и в игнор добавил...Да, разучились многие общаться, только вбросы делать...
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 21:26
        Братьям работать лучше за барной стойкой, вышибалами, или телохранителями. Все у них есть, вплоть до фейса. Вон. Пошли бы к Леониду, телохранителями. С ними ему уютно, по глазам вижу).
        Без обид).
        Capral
        Capral ответ SHMEL258 (раскрыть)
        вчера в 21:23
        Я же тебя предупреждал- не груби старшим. Теперь, не обижайся.....
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
        вчера в 21:21
        ну не 26 января, ты погорячился...
        Capral
        Capral ответ SHMEL258 (раскрыть)
        вчера в 21:20
        Если ты будешь хамить, я прекращу с тобой любое общение, это первое. А второе, давай подождем до осени, и посмотрим, какой футбол покажет Динамо. Пока, в российской ПЛ будут такие тренеры- как Березуцкий, тренер Локомотива и Руй, дорога к медалям, у Шварца будет открыта. Отсутствие конкуренции- вот, главный критерий успеха Шварца.
        SHMEL258
        SHMEL258 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 21:17
        КТО ЭТО ОПРЕДЕЛИЛ? Лично я вижу рисунок. С теми игроками, что есть в обойме Лёши я счастлив, что мы на четвёртом месте. Собери дворовую команду и предъявляй ей претензию, что она не выигрывает лигу чемпионов...Специалист...
        pomor45
        pomor45
        вчера в 21:15
        В какой команде играли профессионалы?
        Capral
        Capral ответ SHMEL258 (раскрыть)
        вчера в 21:15
        У ЦСКА Березуцкого- нет стиля, рисунка, а команда, играет в бессистемный, невыразительный футбол. У ЦСКА нет фундамента, а это- вина тренера. Чем, был хорош Бердыев? Тем, что все его команды- имели лицо!!!
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