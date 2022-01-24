ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче

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вчера, 17:39

ЦСКА сыграл с люксембургским «Дюделанжем» в товарищеском матче на сборах в Испании.

Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Кампо дель Кампоамор Гольф Резорт» в Ориуэле. Победу одержала команда из Люксембурга со счётом 1:0.

На 14-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.