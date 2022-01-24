ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче

ЦСКА сыграл с люксембургским «Дюделанжем» в товарищеском матче на сборах в Испании.
Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Кампо дель Кампоамор Гольф Резорт» в Ориуэле. Победу одержала команда из Люксембурга со счётом 1:0.
На 14-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Дюделанжа» Дейвид Синани.
Матч из-за дискомфорта пропустил форвард ЦСКА Антон Заболотный.
которое демонстрировали игроки ЦСКА . Во первых играли с командой полулюбителей , во вторых ничего не смогли даже противопоставить, что очень досадно. Только не надо говорить что это товорняк , он точно такой же как и для команды из Люксембурга и все находятся в равных условиях. Вот только они играют в своё удовольствие за мизерную зарплату, а наши работают на поле за огромные деньги 💰 💰 💰.
Беспомощность наших игроков против любителей просто настораживает и страшно смотреть на это всё. А такие как Васин , Обляков с крашеными волосами , Чалов с вечно кислой физиономией который бесцельно и без толку проводит время на поле и т.д . Для чего они вообще сегодня вышли на поле , с какой целью их вообще держат в команде. Неужели руководство клуба и особенно тренерский состав видят в них потенциал с кем можно добиться каких-то целей и успехов. Если такие игроки до сих пор находятся в команде, значит такой тренер и руководство, а значит никаких задач на повышение в этом сезоне ждать не стоит . Как-то так.
Всем Добра !!!
которое демонстрировали игроки ЦСКА . Во первых играли с командой полулюбителей , во вторых ничего не смогли даже противопоставить, что очень досадно. Только не надо говорить что это товорняк , он точно такой же как и для команды из Люксембурга и все находятся в равных условиях. Вот только они играют в своё удовольствие за мизерную зарплату, а наши работают на поле за огромные деньги 💰 💰 💰.
Беспомощность наших игроков против любителей просто настораживает и страшно смотреть на это всё. А такие как Васин , Обляков с крашеными волосами , Чалов с вечно кислой физиономией который бесцельно и без толку проводит время на поле и т.д . Для чего они вообще сегодня вышли на поле , с какой целью их вообще держат в команде. Неужели руководство клуба и особенно тренерский состав видят в них потенциал с кем можно добиться каких-то целей и успехов. Если такие игроки до сих пор находятся в команде, значит такой тренер и руководство, а значит никаких задач на повышение в этом сезоне ждать не стоит . Как-то так.
Всем Добра !!!
Кучаев, Обляков, Щенников, Чалов, Набабкин, Васин ... от них мяч отлетает на 5 метров после приема. О какой игре в футбол тут можно говорить?
Так а тренер в сборной для чего нужен? Если его команда "проиграла" до игры, то грош цена такому тренеру, но сейчас Валероверы налетят
Кучаев, Обляков, Щенников, Чалов, Набабкин, Васин ... от них мяч отлетает на 5 метров после приема. О какой игре в футбол тут можно говорить?
Так а тренер в сборной для чего нужен? Если его команда "проиграла" до игры, то грош цена такому тренеру, но сейчас Валероверы налетят