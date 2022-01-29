Деспотович собирается отработать свой контракт с «Рубином» до конца

Юрий Горбенко, представитель форварда «Рубина» , высказался о перспективах нападающего в казанском клубе.

Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина».