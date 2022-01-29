Деспотович собирается отработать свой контракт с «Рубином» до конца

Юрий Горбенко, представитель форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, высказался о перспективах нападающего в казанском клубе.
Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина».
29-летний нападающий был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.
Было два Игнатьева Иван и Владислав, сейчас остался один, Иван ушёл в аренду в КС.
Есть Игнатов у Спартака, который сейчас в дубле играет.
Вряд ли Деспот будет играть в Рубине при Слуцком, там своя засада была между ними.
Получается, что Деспот хочет просидеть полтора года в дубле, видать зарплата хорошая. Или ждать пока Слуцкого уволят или сам уйдёт. А вообще Деспот средненький нападающий, зачем его вообще покупали.
Было два Игнатьева Иван и Владислав, сейчас остался один, Иван ушёл в аренду в КС.
Есть Игнатов у Спартака, который сейчас в дубле играет.
Вряд ли Деспот будет играть в Рубине при Слуцком, там своя засада была между ними.
Получается, что Деспот хочет просидеть полтора года в дубле, видать зарплата хорошая. Или ждать пока Слуцкого уволят или сам уйдёт. А вообще Деспот средненький нападающий, зачем его вообще покупали.