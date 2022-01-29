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Деспотович собирается отработать свой контракт с «Рубином» до конца

сегодня, 18:18

Юрий Горбенко, представитель форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, высказался о перспективах нападающего в казанском клубе.

Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина».

29-летний нападающий был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:06
В Рубине нет игрока по фамилии Игнатов.
Было два Игнатьева Иван и Владислав, сейчас остался один, Иван ушёл в аренду в КС.
Есть Игнатов у Спартака, который сейчас в дубле играет.
Вряд ли Деспот будет играть в Рубине при Слуцком, там своя засада была между ними.
Получается, что Деспот хочет просидеть полтора года в дубле, видать зарплата хорошая. Или ждать пока Слуцкого уволят или сам уйдёт. А вообще Деспот средненький нападающий, зачем его вообще покупали.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:49
Рубин не колхоз , отсюда не сбегают !)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:46
Как только Игнатов пойдёт в разнос так вспомнят про Деспотовича и вернут его в основу, а пока пусть набирает форму с дублем, если никуда продавать не хотят.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:10
Посидит на лавке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:41
А чего он натворил, а?
Cat01
Cat01
сегодня в 18:37
Это лучший вариант
Брулин
Брулин
сегодня в 18:24
Злавное зарплату получать
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