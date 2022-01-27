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Звезда «Ювентуса» может уйти бесплатно. Требует самую высокую зарплату и сомневается в команде

вчера, 09:18
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Туринский Питер Пэн не знает, что будет дальше.

Юный Пауло Дибала впечатлял в «Палермо». Но лишь в одном из шести с половиной сезонов в «Ювентусе» отработал на уровне суперзвезды футбола. Хотя и тогда речь не шла о доминировании в мировом масштабе. Пауло – прекрасный футболист, но если бы «Ювентус» панически боялся его потерять, то переговоры о новом контракте не откладывали бы до февраля.

С другой стороны, а разве в составе Аллегри много футболистов, готовых выступать на уровне Дибалы в лучших матчах? Этот вопрос, особенно после травмы Кьезы, задают фанаты «Ювентуса». Поищем на него ответ, оценив «за» и «против» подписания нового контракта с 28-летним нападающим, чье старое соглашение истекает летом.

За контракт с Дибалой

1. Выделяется на фоне игроков «Ювентуса». Пусть звучит немного уничижительно, но туринская команда, хотя не проиграла ни «Наполи», ни «Милану», не демонстрирует сильный футбол. После встречи с «Аталантой» в ноябре собрали серию из девяти матчей без поражений в Серии А, но достаточно первого тайма с «Ромой», чтобы понять – «Ювентус» далек от прежней формы. Нужны такие неординарные игроки, как Дибала. Пауло забил 7 мячей и сделал 3 голевые. В команде без Роналду это лучший показатель в обеих номинациях.

2. Может сыграться с Влаховичем. Душан готовится к скандальному трансферу, думает о взаимодействиях с Пауло. А вот с Роналду у Дибалы не получился сказочный дуэт, ведь Пауло провел лишь 14 матчей Серии А в прошлом сезоне в основе. Но вернулся Аллегри, а это значит, что у Пауло новая попытка. В паре с Моратой видим одного Дибалу, а если рядом окажется такой прирожденный центральный форвард и снайпер, как Влахович, то аргентинец с польскими корнями может заключить союз мечты. Если отпустить Дибалу свободным агентом, то найти «копеечную» замену не получится. Год назад он даже в заявку на Кубок Америки не попал, а сейчас вызван в сборную и подменит Месси. Не самая почетная роль, но отражение текущей формы игрока.

3. Просит повторить контракт Де Лигта. В условиях, которые выдвигают представители Дибалы, ничего криминального нет. Это не Дембеле, чей агент разговаривает по телефону с Леонардо, а его клиент параллельно якобы готов просить прощения и подписывать новый контракт с «Барселоной». В случае с французом над каталонцами издеваются. В случае с Дибалой манипулирует будущей трансферной свободой – станет свободным агентом с лета, но одновременно оставляет возможность для конструктивного диалога. «Ювентус» ведь не только выдал Роналду 31 млн евро в год, но предложил Де Лигту с порога 8 млн евро, которые с бонусами вырастают до 12. Дибала получает 7.3, но его личный максимум – 9 млн евро. Просит накинуть, а дополнительно дать возможность заработать бонусы. Ничего невероятного, «Ювентус» может себе это позволить.

Против соглашения с Пауло

1. Невероятно нестабильный футболист. По внешности не скажешь, Дибале почти тридцать или чуть за двадцать. Отсюда подсознательное ощущение, что Варан или Облак – ветераны, а их одногодок Пауло «молодой талант». Аргентинцу давно пора играть, как взрослой звезде, и не получается. Скалони прошлым летом оказался независимым оценщиком, и форма форварда его не впечатлила. В год, когда «Ювентусу» нужна была помощь от нападающих, которых не называли в честь Рональда Рейгана, от Дибалы не дождались прорыва. Помним о травме связки с января по апрель прошлого года, но без проблем со здоровьем Пауло то играет ярко, то пропадает. В прошлом сезоне у него всего 4 гола и 3 ассиста в Серии А, а это показатели «любимца» публики Рабьо.

2. Игрок не уверен в перспективах «Ювентуса». У Дибалы злые интервью в последнее время. Не только пинал напарников, но открыто прошелся по футболу Аллегри, его «скучному» стилю и подходу. Не факт, что тренер и нападающий в хороших отношениях, хотя Массимилиано отшутился после истории с отказом праздновать гол. Дибала оправдывался, что искал друга на трибунах, но сам отказ продлить контракт вовремя – признак, что Пауло сомневается в «Ювентусе» Аллегри и Аньелли. Не хочет связываться новым длительным контрактом, если в будущем клуб ждут годы без трофеев.

3. Команду пора перестраивать. Дибала – нетипичный игрок, его сложно вписать в любую схему без подарка в виде независимости. Одновременно Пауло не всегда ценит свободу, которую получает. Может провести сезон с низкой результативностью, а диапазон по голевым передачам такой же широкий, как по точным ударам – от 3 до 9 ассистов за один чемпионат. Нужно ли платить ему больше всех в команде, или лучше подписать Влаховича и перестроить атаку под серба с учетом передач Куадрадо и пасов бедняги Кьезы, который вернется в середине лета? Дибала не похож на человека, вокруг которого можно строить команду для финала Лиги чемпионов. Это не новый Платини. Аньелли мог отправить аргентинца в новую команду, когда за него предлагали шальные деньги – 120 млн евро от «Барселоны». Стоило соглашаться, теперь мяч на поле Дибалы, сам решит, что делать дальше.

Мнение читателей. Дибала и лидерская роль в «Ювентусе»

Если просит не 12, а 15 млн евро, то есть вдвое больше, чем получает сейчас. Аньелли на такие условия с легкостью пойти не может. Нет у Дибалы непререкаемого статуса в команде, чтобы такой контракт не вызвал волну недовольства внутри коллектива. Кьеллини играет за 3.5 млн евро, спокойно получает меньше, чем Артур. Но есть риск повысить ставки с новичками, а эту ошибку уже допустили с Рэмзи, о чем жалеют.

У Аллегри в прошлом были конфликты с Пауло, а сейчас видит, как агенты аргентинца раскачивают лодку. Разговоры о «Ливерпуле», «Интере» и «Тоттенхэме», будто там есть места в основе для игрока формата Дибалы, затеяны ради реакции в Турине. В феврале решится судьба переговоров, а дальше Пауло волен выбирать. Как и «Ювентус», ведь не сказать, что к ним сейчас выстроилась длинная очередь из звезд.

Пару лет назад могли думать о Гризманне, Салахе и приглашении тренером Зидана. Сейчас мечтают выбить «Аталанту» с четвертого места и планируют пройти «Вильярреал» в Лиге чемпионов. Дибала нужен, если серьезно настроен, но будет обузой во всех остальных случаях. Дель Пьеро через пару дней после похорон отца вышел на замену и забил решающий гол в ворота «Бари», а Пауло без потрясений может потеряться против «Вероны» или «Эмполи».

Под переговоры набрал форму, но этого мало, чтобы клуб легко шел на контракт и доверил Дибале свое будущее, и даже замену ему подыскивают.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 19:03
Распиаренный игрочишка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ redya 1 (раскрыть)
вчера в 17:58
А где написано, что я на кого то злюсь.? Мне просто непонятно куда придёт футбол при таких астрономических деньгах. Элементарная экономика гласит, что работодатель может платить огромные деньги, если работник даёт ему превышающих эту сумму доход. Практически все ведущие клубы убыточны, откуда же деньги, Зин? А злиться я давно перестал, не в том возрасте, в мире, да и у нас столько грязи, зла, несправедливости, то остаётся только задать себе вопрос, а чем же это все кончится.? Я и задаю себе этот вопрос. В тот уровень дискуссии, что вы пытаетесь задать, меня совершенно не устраивает и не трогает. Ариведерчи!!!
redya 1
redya 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:48
минутку, комментарий вы написали к новости с дибалой, пример с кокориным я привел по отношению к ситуации которая к россии не имеет никакого отношения и многих по ощущениям прям трясет от больших денег футболистов даже когда это к их налогам не имеет никакого отношения, но даже при всем при этом, если:

1. вас не устраивает, что с ваших налогов деньги идут в карманы молодых парней
2. изменить вы этого не можете

какой смысл тогда сотрясать воздух? напрягаться? злиться? некоторые даже футболистов начинают оскорблять, как будто они в этом виноваты

проще направить эту энергию в полезное русло, изучить язык, освоить новую профессию и покинуть страну в которой ваши налоги идут не туда куда вы желали бы

а все кто имеет мало мальски денег, садятся на усн за 6%, направляют туда небольшие денежные потоки и отчисляют копеечки за которые не придется переживать

минимизируют налоги одним словом и не злятся на миллеров всяких и футболистов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ redya 1 (раскрыть)
вчера в 14:40
Маленькая реплика. А малкому, венделу, клаве. азмуну, бариосу, сантосу, ловрену , ракицкому какой владелец платит из своего кармана? Уж не Миллер ли? Нет. Платит наш бюджет, те. я , ты. все мы. Мне это не надо и многим тоже не надо. Пусть Миллер купит это "чудо-цацку" и платит им десятки миллионов, но из своего кармана, а не из моего. Вот и все.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:23
Дибала отличный игрок и лучше бы ему уехать в Англию. В тот же кризисный Манчестер. И то, пользы было бы больше
Gelious
Gelious
вчера в 13:32
Всегда лишь смеялся, когда котолонская секта писала, что это из-за Роналду Дибала не раскрывается. Этот Дибала постоянно пропадает, когда нужен. Кьеза - вот кто действительно удивляет. Вот кто больше заслуживает высокой зарплаты.
redya 1
redya 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
всегда не понимал, по какой причине людей беспокоят миллионы долларов в контрактах и в целом во всей это истории? и главное по какой причине они считают, что это неадекватно и этому должен быть конец?

это отличный пример когда во всей футбольной системе, все довольны, владельцы команд просто играются своей игрушкой в виде команды и при всем при этом генерируют очень много денег во всех других смежных направлениях, а команды и игроки дают эмоции смотрящим

вот имеет футболист кокорин свои миллионы не играя даже, я не задумываюсь о справедливости, заслужил/не заслужил, я тока порадуюсь, что он не родился в условной африке и живет, кайфует, оказался в системе из которой смог извлечь все блага для дальнейшей комфортной жизни

я очень сильно сомневаюсь, что если бы людям которые говорят о больших контрактах, предложили бы за их работу которую они выполняют за 50 тысяч, например 1 млн, то они бы начали рассуждать о неадекватности и ожиданию конца этого))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:06
До чего мировой футбол докатился. Уже десятки миллионов в контрактах фигурируют. Что то неадекватно и невероятное. Конец у этой гонки будет.?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:32, ред.
Поправлю сразу же автора, но Дибала выдал первые три сезона на достойном уровне, но суперзвезда в нем так и не загорелась
Сантус
Сантус
вчера в 09:35
Всегда удивляло то,как носятся с Дибалой.Звездой никогда не был.Звездулькой,возможно,но серьёзной величиной пожалуй нет))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:33
Дибала звезду словил!
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