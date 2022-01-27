Звезда «Ювентуса» может уйти бесплатно. Требует самую высокую зарплату и сомневается в команде

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вчера, 09:18

Туринский Питер Пэн не знает, что будет дальше.

Юный Пауло Дибала впечатлял в «Палермо». Но лишь в одном из шести с половиной сезонов в «Ювентусе» отработал на уровне суперзвезды футбола. Хотя и тогда речь не шла о доминировании в мировом масштабе. Пауло – прекрасный футболист, но если бы «Ювентус» панически боялся его потерять, то переговоры о новом контракте не откладывали бы до февраля.

С другой стороны, а разве в составе Аллегри много футболистов, готовых выступать на уровне Дибалы в лучших матчах? Этот вопрос, особенно после травмы Кьезы, задают фанаты «Ювентуса». Поищем на него ответ, оценив «за» и «против» подписания нового контракта с 28-летним нападающим, чье старое соглашение истекает летом.

За контракт с Дибалой

1. Выделяется на фоне игроков «Ювентуса». Пусть звучит немного уничижительно, но туринская команда, хотя не проиграла ни «Наполи», ни «Милану», не демонстрирует сильный футбол. После встречи с «Аталантой» в ноябре собрали серию из девяти матчей без поражений в Серии А, но достаточно первого тайма с «Ромой», чтобы понять – «Ювентус» далек от прежней формы. Нужны такие неординарные игроки, как Дибала. Пауло забил 7 мячей и сделал 3 голевые. В команде без Роналду это лучший показатель в обеих номинациях.

2. Может сыграться с Влаховичем. Душан готовится к скандальному трансферу, думает о взаимодействиях с Пауло. А вот с Роналду у Дибалы не получился сказочный дуэт, ведь Пауло провел лишь 14 матчей Серии А в прошлом сезоне в основе. Но вернулся Аллегри, а это значит, что у Пауло новая попытка. В паре с Моратой видим одного Дибалу, а если рядом окажется такой прирожденный центральный форвард и снайпер, как Влахович, то аргентинец с польскими корнями может заключить союз мечты. Если отпустить Дибалу свободным агентом, то найти «копеечную» замену не получится. Год назад он даже в заявку на Кубок Америки не попал, а сейчас вызван в сборную и подменит Месси. Не самая почетная роль, но отражение текущей формы игрока.

3. Просит повторить контракт Де Лигта. В условиях, которые выдвигают представители Дибалы, ничего криминального нет. Это не Дембеле, чей агент разговаривает по телефону с Леонардо, а его клиент параллельно якобы готов просить прощения и подписывать новый контракт с «Барселоной». В случае с французом над каталонцами издеваются. В случае с Дибалой манипулирует будущей трансферной свободой – станет свободным агентом с лета, но одновременно оставляет возможность для конструктивного диалога. «Ювентус» ведь не только выдал Роналду 31 млн евро в год, но предложил Де Лигту с порога 8 млн евро, которые с бонусами вырастают до 12. Дибала получает 7.3, но его личный максимум – 9 млн евро. Просит накинуть, а дополнительно дать возможность заработать бонусы. Ничего невероятного, «Ювентус» может себе это позволить.

Против соглашения с Пауло

1. Невероятно нестабильный футболист. По внешности не скажешь, Дибале почти тридцать или чуть за двадцать. Отсюда подсознательное ощущение, что Варан или Облак – ветераны, а их одногодок Пауло «молодой талант». Аргентинцу давно пора играть, как взрослой звезде, и не получается. Скалони прошлым летом оказался независимым оценщиком, и форма форварда его не впечатлила. В год, когда «Ювентусу» нужна была помощь от нападающих, которых не называли в честь Рональда Рейгана, от Дибалы не дождались прорыва. Помним о травме связки с января по апрель прошлого года, но без проблем со здоровьем Пауло то играет ярко, то пропадает. В прошлом сезоне у него всего 4 гола и 3 ассиста в Серии А, а это показатели «любимца» публики Рабьо.

2. Игрок не уверен в перспективах «Ювентуса». У Дибалы злые интервью в последнее время. Не только пинал напарников, но открыто прошелся по футболу Аллегри, его «скучному» стилю и подходу. Не факт, что тренер и нападающий в хороших отношениях, хотя Массимилиано отшутился после истории с отказом праздновать гол. Дибала оправдывался, что искал друга на трибунах, но сам отказ продлить контракт вовремя – признак, что Пауло сомневается в «Ювентусе» Аллегри и Аньелли. Не хочет связываться новым длительным контрактом, если в будущем клуб ждут годы без трофеев.

3. Команду пора перестраивать. Дибала – нетипичный игрок, его сложно вписать в любую схему без подарка в виде независимости. Одновременно Пауло не всегда ценит свободу, которую получает. Может провести сезон с низкой результативностью, а диапазон по голевым передачам такой же широкий, как по точным ударам – от 3 до 9 ассистов за один чемпионат. Нужно ли платить ему больше всех в команде, или лучше подписать Влаховича и перестроить атаку под серба с учетом передач Куадрадо и пасов бедняги Кьезы, который вернется в середине лета? Дибала не похож на человека, вокруг которого можно строить команду для финала Лиги чемпионов. Это не новый Платини. Аньелли мог отправить аргентинца в новую команду, когда за него предлагали шальные деньги – 120 млн евро от «Барселоны». Стоило соглашаться, теперь мяч на поле Дибалы, сам решит, что делать дальше.

Мнение читателей. Дибала и лидерская роль в «Ювентусе»

Если просит не 12, а 15 млн евро, то есть вдвое больше, чем получает сейчас. Аньелли на такие условия с легкостью пойти не может. Нет у Дибалы непререкаемого статуса в команде, чтобы такой контракт не вызвал волну недовольства внутри коллектива. Кьеллини играет за 3.5 млн евро, спокойно получает меньше, чем Артур. Но есть риск повысить ставки с новичками, а эту ошибку уже допустили с Рэмзи, о чем жалеют.

У Аллегри в прошлом были конфликты с Пауло, а сейчас видит, как агенты аргентинца раскачивают лодку. Разговоры о «Ливерпуле», «Интере» и «Тоттенхэме», будто там есть места в основе для игрока формата Дибалы, затеяны ради реакции в Турине. В феврале решится судьба переговоров, а дальше Пауло волен выбирать. Как и «Ювентус», ведь не сказать, что к ним сейчас выстроилась длинная очередь из звезд.

Пару лет назад могли думать о Гризманне, Салахе и приглашении тренером Зидана. Сейчас мечтают выбить «Аталанту» с четвертого места и планируют пройти «Вильярреал» в Лиге чемпионов. Дибала нужен, если серьезно настроен, но будет обузой во всех остальных случаях. Дель Пьеро через пару дней после похорон отца вышел на замену и забил решающий гол в ворота «Бари», а Пауло без потрясений может потеряться против «Вероны» или «Эмполи».

Под переговоры набрал форму, но этого мало, чтобы клуб легко шел на контракт и доверил Дибале свое будущее, и даже замену ему подыскивают.