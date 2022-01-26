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Агент Сутормина: «Приход Адамова в „Зенит“ не скажется на мнении Алексея»

вчера, 16:10

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о будущем игрока в петербургском клубе.

Переговоры о новом контракте с «Зенитом» ведутся.

Был ли разговор Семака с Суторминым? Да, был. Он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Алексеем.

Повлияет ли приход Арсена Адамова на решение Алексея: уйти или остаться в «Зените»? А при чем тут приход Адамова? Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в «Зените».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:49
Сутормин в нападении играть может, а прямой подмены Малкому в команде нет и сам Адамов может играть в тройке ЦЗ
+ Лично мне не понравилась игра Караваева после травмы в этом сезоне и на лавке хорошо бы сидеть ему
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:35
Сутормин всяко разно сильнее Адамова на правом фланге, просто Арсен более универсален в защите.
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