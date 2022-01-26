Агент Сутормина: «Приход Адамова в „Зенит“ не скажется на мнении Алексея»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» , высказался о будущем игрока в петербургском клубе.

Переговоры о новом контракте с «Зенитом» ведутся.

Был ли разговор Семака с Суторминым? Да, был. Он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Алексеем.

Повлияет ли приход Арсена Адамова на решение Алексея: уйти или остаться в «Зените»? А при чем тут приход Адамова? Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в «Зените».