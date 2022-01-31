Анджорин попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник Фаустино Анджорин в своём инстаграме попрощался с «Локомотивом». «Железнодорожники» прекратили аренду игрока.
Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам «Локомотива» за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!
А в остальном искать справедливость дело не благодарное.
Вот к примеру сколько матчей в линии должно быть в финальный день?
Пользователь у которого 2000 очков для ставок скажет и одного матча хватит, а пользователь у которого 25000 очков скажет, что в линии должно быть не меньше 15-20 матчей.
Кипишь от того сколько у пользователей скопилось очков на финальный день.
У меня на несколько ставок хватит, но правила не я диктую, я их принимаю, а так выбор за каждым играть по правилам или не играть совсем!
Вы конечно извините, но вы опять создаёте кипишь на ровном месте!
Ещё раз повторюсь скорее всего матчи ещё появятся, а если нет, то будем довольствоваться одним матчем.
А в остальном искать справедливость дело не благодарное.
Вот к примеру сколько матчей в линии должно быть в финальный день?
Пользователь у которого 2000 очков для ставок скажет и одного матча хватит, а пользователь у которого 25000 очков скажет, что в линии должно быть не меньше 15-20 матчей.
Кипишь от того сколько у пользователей скопилось очков на финальный день.
У меня на несколько ставок хватит, но правила не я диктую, я их принимаю, а так выбор за каждым играть по правилам или не играть совсем!
Вы конечно извините, но вы опять создаёте кипишь на ровном месте!
Ещё раз повторюсь скорее всего матчи ещё появятся, а если нет, то будем довольствоваться одним матчем.
Парень талантливый, но пока ещё очень "сырой".
Парень талантливый, но пока ещё очень "сырой".