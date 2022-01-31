Анджорин попрощался с «Локомотивом»

Полузащитник в своём инстаграме попрощался с «Локомотивом». «Железнодорожники» прекратили аренду игрока.

Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам «Локомотива» за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!