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Анджорин попрощался с «Локомотивом»

сегодня, 10:55

Полузащитник Фаустино Анджорин в своём инстаграме попрощался с «Локомотивом». «Железнодорожники» прекратили аренду игрока.

Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам «Локомотива» за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:41
Марселю он, конечно, знатно положил. Наша бы молодежь даже бы не подумала ударить из такой позиции. Старики бы затоптали.
makkie
makkie
сегодня в 11:48, ред.
Такая сделка для немцев из Локо сорвалась - а ведь могли 20 млн за парня заплатить, не забыв о себе любимых )))
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:23, ред.
Ну опять же если вы знаете правила и долго играете, то вы должны знать, что со временем в линии появляются матчи.
А в остальном искать справедливость дело не благодарное.
Вот к примеру сколько матчей в линии должно быть в финальный день?
Пользователь у которого 2000 очков для ставок скажет и одного матча хватит, а пользователь у которого 25000 очков скажет, что в линии должно быть не меньше 15-20 матчей.
Кипишь от того сколько у пользователей скопилось очков на финальный день.
У меня на несколько ставок хватит, но правила не я диктую, я их принимаю, а так выбор за каждым играть по правилам или не играть совсем!
Вы конечно извините, но вы опять создаёте кипишь на ровном месте!
Ещё раз повторюсь скорее всего матчи ещё появятся, а если нет, то будем довольствоваться одним матчем.
idres
idres
сегодня в 11:22
Ну как говорится...будете у нас в гостях заходите...
112910415
112910415
сегодня в 11:16
расстались без обид
амурец
амурец
сегодня в 11:12
Удачи
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:10
Анджорин удачи и пожелание дальше прогрессировать.
Парень талантливый, но пока ещё очень "сырой".
shlomo
shlomo
сегодня в 11:07
Удачи тебе в дальнейшей карьере
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:05
Я правила прочитал уже давно...НО...многие тоже их читают, но потом возмущений через край бывает...а я немного хотел сказать о другом... если есть в линии один матч Албании, то почему же не выложить все три ( в любой бук конторе эти матчи есть)... и тогда даже если не будет доп. кэфов, то появятся варианты для игры...
drug01
drug01
сегодня в 11:02
Доброго пути
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:01
Я так понимаю, что мои почти 14 тыс очков пропали, хотел схитрить но увы не получилось, ладно, учтём.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:58
Пока Анджори,удачи
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