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Крал назвал футболиста «Спартака», который мог бы заиграть в АПЛ

вчера, 19:41

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», считает, что хавбек «красно-белых» Роман Зобнин мог бы заиграть в Англии.

Как мне кажется, у Романа Зобнина есть правильный менталитет для этого. Также он хорошо физически готов для этого — я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку. Но важный аспект — ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку. Это все очень сложно. Но по моему мнению, если выбирать кого-то из этого состава «Спартака», это был бы Зоба.

Ранее Крал высказался о вариантах продолжения карьеры.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:06
Подкалывают спартак все кому не лень.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:58
Все может быть...только кто его туда позовёт
протон
протон
вчера в 19:46
Как и сам Крал, собственно говоря
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:44
Выбрал наугад...
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