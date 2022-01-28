Крал назвал футболиста «Спартака», который мог бы заиграть в АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» , права на которого принадлежат «Спартаку», считает, что хавбек «красно-белых» мог бы заиграть в Англии.

Как мне кажется, у Романа Зобнина есть правильный менталитет для этого. Также он хорошо физически готов для этого — я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку. Но важный аспект — ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку. Это все очень сложно. Но по моему мнению, если выбирать кого-то из этого состава «Спартака», это был бы Зоба.