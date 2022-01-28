«Пришлось кричать в раздевалке». Черчесов о 1-м поражении с «Ференцварошем»

прокомментировал поражение в своём дебютном официальном матче во главе «Ференцвароша» против «Пушкаш Академии» (0:1).

Это была наша первая игра после зимнего перерыва, мы не так себе это представляли. Мы очень плохо вошли в игру.

Приходилось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда мне свойственно, но я хотел, чтобы это завело ребят, и это сработало. Но, к сожалению, не получилось сравнять счет. Худшими были первые 20 минут матча.