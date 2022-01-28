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«Пришлось кричать в раздевалке». Черчесов о 1-м поражении с «Ференцварошем»

сегодня, 00:44
Пушкаш АкадемияЛоготип футбольный клуб Пушкаш Академия (Фелчут)1 : 0Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Станислав Черчесов прокомментировал поражение в своём дебютном официальном матче во главе «Ференцвароша» против «Пушкаш Академии» (0:1).

Это была наша первая игра после зимнего перерыва, мы не так себе это представляли. Мы очень плохо вошли в игру.

Приходилось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда мне свойственно, но я хотел, чтобы это завело ребят, и это сработало. Но, к сожалению, не получилось сравнять счет. Худшими были первые 20 минут матча.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:56, ред.
Уссатый только орет, а толк нулевой, что не удивительно
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:01, ред.
Покричал молодец но 0-1 не отменить
протон
протон
сегодня в 01:48
Станислав Черчесов:
Приходилось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда мне свойственно...
radone
radone
сегодня в 01:37
верим в нашего полевого маршала!
протон
протон
сегодня в 01:24
Во первых не поражение, а отрицательная победа. Во вторых мне не нравится слово «поражение», предпочитаю говорить «выиграли с минусовой разницей мячей»
протон
протон
сегодня в 01:23
Не поражение, а альтернативный старт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:13
Может громче орать надо было???
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