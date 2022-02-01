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Мостовой: «Мартинс — неплохой опорник, то, что нужно „Спартаку“»

сегодня, 13:58

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе в команду полузащитника Кристофера Мартинса.

Единственное, что немного смущает в трансфере Мартинса, — это его сумма выкупа. Я слышал о десяти миллионах евро, но если эта сумма меньше, то не вижу никаких проблем. Если мы уж из сборной Люксембурга будем покупать футболистов за такие деньги, то я уже не знаю…

«Янг Бойз» — хорошая команда, очень неплохо играет в чемпионате Швейцарии. Мартинс — это то, что нужно «Спартаку». Он работяга, боец, очень хорошо цепляется за мяч в середине поля. Мартинс неплохой опорный полузащитник.

«Спартак» сейчас идёт на девятом месте в таблице, нужно что-то менять. Если клуб хочет решать какие-то серьёзные задачи, то и уровень футболистов должен быть соответствующе высокий. Если Мартинс приходит и будет сильнее Умярова или Литвинова — это нормальная конкуренция. Надо больше играть и меньше говорить про лимит и сопутствующие факторы.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:54
Когда это было чтобы из Люксембурга приобретение делали. Это нонсенс.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:45
Это точно Мостовой сказал? Я думал, он ничем не бывает доволен.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:14
Если он будет играть, может он приехал за деньгами
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:05
Посмотрим, что скадет мостовой в паре с ловчевым через пару месяцев.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:01
Мостовой всё знает
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:00
Где бы записать - Мостовой кому-то дал положительную оценку !!!! Если он и Ваноли похвалит ,тогда я его вновь начну уважать . )) А пока ......)))))
112910415
112910415
сегодня в 14:48
что-то напутали редакторы :
Мостовой вдруг высказался почти одобрительно ... когда такое было ?!
lotsman
lotsman
сегодня в 14:44
Время покажет. В новой команде игрок играет не всегда хорошо.
makkie
makkie
сегодня в 14:39
Вряд ли Мостовой видел Перейру в деле.
Скорее как и остальные мог следить за игрой Янг Бойз против того же МЮ в Лиге Чемпионов.
Хороший опорник для Спартака или нет - покажет лишь время.
протон
протон
сегодня в 14:32
Вчера Перейру кто-то из наших экспертов ругал и говорил, что это провальный трансфер, сегодня Мостовой утверждает, что игрок хороший. Не берусь судить, кто из них прав, но....Верите ли вы в то, что Мостовой видел хоть одну игру Янг Бойз или сборной Люксембурга с участием этого футболиста, чтобы давать ему оценку? Я вот лично не особо верю...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:28
Спартаку нужен нормальный владелец.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:18
Не подойдёт он Спартаку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:01
На поле виднее будет.
Борислaв
Борислaв
сегодня в 14:01
Рано пока судить...хорош или нет... время и его игра покажет
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