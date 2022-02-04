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В «Крыльях» прокомментировали подписание Черновым контракта со «Спартаком»

сегодня, 17:02

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание контракта защитника команды Никиты Чернова со «Спартаком».

У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить. Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры.

Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит».

Чернов присоединится к «Спартаку» летом.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:46
Эх, лучше бы договорились и Чернов в Крыльях остался.
Зачем он Спартаку, ума не приложу!
memphis
memphis
сегодня в 17:38
Всех продали...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:13
Видать с детства за Спартак был.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:07
Федун перебил.....теперь очередь за Никитой ....)
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