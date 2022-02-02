Деспотович стал футболистом тульского «Арсенала»

Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович стал игроком тульского «Арсенала». Контракт 29-летнего серба с клубом рассчитан на 3 года.
👏👍🥳Джордже, добро пожаловать в «Арсенал»!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) February 2, 2022
ПФК «Арсенал» заключил трехлетний контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.
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Деспотович в текущем сезоне принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей в футболке «Рубина». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.