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Деспотович стал футболистом тульского «Арсенала»

вчера, 21:22

Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович стал игроком тульского «Арсенала». Контракт 29-летнего серба с клубом рассчитан на 3 года.

Деспотович в текущем сезоне принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей в футболке «Рубина». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 00:55
Госпожа этого куколда назвала прошлый город 62ом, и деспот сразу же свалил в Пермь
radone
radone
сегодня в 00:31
интересно было бы посмотреть матч против Рубина теперь
4RT
4RT
сегодня в 00:20
Нормальный пряник, правда не первой свежести
Пепс
Пепс
сегодня в 00:04
Годик поиграет, потом захандрит... Нытик
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:40
Серьезное усиление для Арсенала. Думаю Деспот забьет за Тулу много голов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:27
Этот трансфер усилит Арсенал!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:25
Хороших матчей в новом клубе.
Cat01
Cat01
вчера в 22:10
Посмотрим на результат
1 984
1 984
вчера в 21:48
Удачи в новом клубе.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 21:31
хорошее усиление
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:26
Не знаю такого
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