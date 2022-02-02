Деспотович стал футболистом тульского «Арсенала»

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вчера, 21:22

Экс-нападающий «Рубина» стал игроком тульского «Арсенала». Контракт 29-летнего серба с клубом рассчитан на 3 года.

👏👍🥳Джордже, добро пожаловать в «Арсенал»!



ПФК «Арсенал» заключил трехлетний контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.



Подробности 👉 https://t.co/8QePFuJLIo pic.twitter.com/383iRy7eHW — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) February 2, 2022