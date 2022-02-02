Форварды для ЦСКА и «Рубина» и вратарь для «Зенита». Кадровые потребности клубов РПЛ

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02 февраля 2022, 15:53

Пандемия выкашивает команды, нужны новички.

Чем шире заявка, тем проще адаптироваться к новым обстоятельствам. Свежий штамм знакомого вируса очень заразный, поэтому новости о болеющих футболистах на сборах не удивляют. Судачат, что отдельные тренеры шокированы масштабами, поэтому кулуарно обсуждали перенос первых туров РПЛ .

Но ведь некуда двигать матчи. В интересах сборной календарь уже изменили. А есть еще плей-офф ЛЕ с участием «Спартака» и «Зенита», маячит драка в Кубке России. Трансферное окно открыто до 22 февраля, за двадцать дней, невзирая на перебор легионеров в ряде клубов, многие команды должны усилить свои составы.

«Зенит»

Приоритетный новичок: вратарь.

Вратари могут играть до сорока лет, если их фамилия Буффон. Но Кержаков или Крицюк вряд ли в основе «Зените» на много лет. А вот Хайкина в Норвегии включили в сборную года, голкипер из Израиля с российским паспортом играл в еврокубках, ему всего двадцать шесть. После подписания Сергеева и Альберто в атаку, а Адамова в защиту, Семак может запросить трансфер Хайкина.

«Динамо»

Приоритетный новичок: центральный хавбек.

В футбольном смысле у «Динамо» все настолько хорошо, что стоит скорее думать о расставаниях. После Игбуна могли бы отправить в другой клуб Н’Жи, но вряд ли камерунец горит желанием бросать московскую зарплату. После Смолова можно усилить разве что центр поля. Идеальным мог стать хавбек, который умеет играть и в центре защиты, но при этом еще круче, чем Моро, в середине поля. Если Бувач такого найдет, то обязательно подпишет.

«Сочи»

Приоритетный новичок: опорный хавбек.

Федотову повезло со скаутами, и даже Ангбан может заиграть, ведь это небесталанный хавбек. Подписали защитника Дркушича, отдали Маммана обратно в «Зенит» накануне отъезда аргентинца домой, и отправили Дуганджича в «Клуж». Осталось найти напарника для Нобоа. Цаллагов в центре поля играет нормально, но если «Сочи» нужна борьба за второе место, то поиски стоит продолжать.

ЦСКА

Приоритетный новичок: центрфорвард.

Мурики отправился в «Мальорку», не захотел в РПЛ . Медина и Языджи усилят линию атаки, но после отъезда Чалова в «Базель» читается ставка на центрального форварда, который не слабее Заболотного. Фанаты ЦСКА могут также требовать подписать опорника, но Алексей Березуцкий не поставил крест на Мухине, и правильно сделал.

«Локомотив»

Приоритетный новичок: опорный хавбек.

Приоритетный новичок – спортивный директор, но перемен на этом посту минимум до лета не будет. А если говорим о футболистах, то Смолова и Лисаковича заменили на двух иностранцев, а Мампасси пришел в центр защиты. Осталось подписать разрушителя. Торсбю многим нужен, Уткин не спешит покидать «Ахмат», но поиски продолжаются. Бека Бека, Марадишвили и Баринов не церберы, а такой для успеха «Локомотива» нужен.

«Ахмат»

Приоритетный новичок: запасной форвард.

Талалаев тихо проводит трансферную зиму, поскольку у него достаточно футболистов. А если Уциев и Бериша смогут играть весной, как в старые времена, проблем станет еще меньше. Но у Конате в атаке нет подмены, ее стоило бы поискать.

«Крылья советов»

Приоритетный новичок: плеймейкер.

Универсальный голландец Гленн Бейл подменит Зеффана, который отправился на турецкие хлеба после завершения контракта с самарцами. А если говорить о структуре игры, то больше проблем возникнет в центре. Сергеев и Пруцев помогали создавать вертикальный футбол. Оба ушли, появилась потребность в центральном хавбеке с пасом.

«Спартак»

Приоритетный новичок: центральный защитник.

Опорника выбрали, хотя присматриваются к новым людям. Но после подписания Свинова, Классена, Хлусевича, Пруцева и Николсона почти все проблемные позиции закрыли. Остается разве что центр защиты, ведь летом уедет Жиго. «Спартаку» стоило бы действовать на опережение, но сложно найти резервиста, который через полгода будет в основе.

«Рубин»

Приоритетный новичок: нападающий.

Ломовицкий, Кучаев и Лисакович из московских клубов отправились под крыло шутника Слуцкого, но уход Деспотовича и Ивана Игнатьева не компенсировать подписанием белоруса из «Локомотива». Онугха тоже не работал в основе так, чтобы не хотелось поискать сильного снайпера. «Рубину» нужно усиление, особенно если информация об эпидемии в команде верна.

«Урал»

Приоритетный новичок: нападающий.

Взяли Александра Юшина – воспитанника «Спартака» из «Нефтехимика», который забил 18 мячей в 25 матчах в ФНЛ . Но в РПЛ опека сильнее, в чем смог убедиться Иван Сергеев. У команды Шалимова большая потеря в защите – ушел Адамов, но искать нужно в первую очередь форварда. Бикфалви не «десятка», а голы нужны для выживания.

«Арсенал»

Приоритетный новичок: правый вингер.

Прошли времена Кирилла Комбарова и Хлусевича, а Рассказова вновь в Тулу зимой не сослали. Команде, которая много моментов создавала флангами – при поддержке Смольникова, Степанова, Ткачева, старшего Кангва и Давиташвили, пригодится ярко выраженный правофланговый атакующий игрок, чтобы отдавать пасы на Деспотовича, если серб выберет именно туляков.

«Нижний Новгород»

Приоритетный новичок: центрфорвард.

Кержаков – сапожник без сапог, то есть бывший знатный форвард без крутого центрального нападающего в основе своей команды. Голевые подвиги хавбека Калинского и правого защитника Козлова выручили. Но чтобы сохранить прописку в РПЛ и продлить жизнь клубу, «Нижний Новгород» должен искать форварда. Можно взять иностранца в аренду, коммерчески самый безопасный вариант.

«Ростов»

Приоритетный новичок: плеймейкер.

Осипенко, Глебова и Алмквиста пока не отдали, и это хорошие новости для Кафанова. А вот место в зоне стыковых матчей не радует. Также не радуют объемы дотаций в клуб, денег хватило только на Кнудсена, но играет Магнус ниже, чем нужно для правильного перехода в атаку.

«Уфа»

Приоритетный новичок: центральный защитник.

В этом сезоне у аутсайдеров слишком сильные составы. Но «Уфа» пропускает так часто, как «Спартак», и это проблема для тренерского штаба и Беленова. Йокич играл в тройке центральных защитников, тасовали латералей, но идеального сочетания пока нет. Агаларов выручал впереди, но после зимы его форма может измениться. Без крепких новичков будет сложно спастись.

«Химки»

Приоритетный новичок: нападающий.

Команде точно не помешал бы Кокорин, но у Александра огромная зарплата, бедствующие «Химки» не смогут себе позволить контракт, если только не найдут неожиданного спонсора. Мамаева подписали, но кружок трудотерапии, который разбавляет легендарный Жирков, не поднимется выше дна, если не появится человек с голами. Глушаков – вынужденный форвард, нужны профильные специалисты.