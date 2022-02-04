В «Спартаке» рассказали о сумме трансфера Жиго в «Марсель»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал подробности трансфера защитника в «Марсель».

Мы ничего не платим за аренду. Вообще, вся эта ситуация была очень непростой: на «Спартак» оказывали огромное давление клубы, которые хотели забрать Жиго уже в январе. Включая «Марсель». Но я чётко дал понять – сейчас Самуэля мы не отпустим. Я говорил ещё на первой пресс-конференции, что на такой риск я не пойду – не ослаблю команду зимой. Да, потеряли возможность получить за него неплохие деньги. Однако я всегда говорил – для команды куда хуже будет потерять Жиго сейчас.

Благодарен «Марселю» за профессиональное отношение во время переговоров. Сумма трансфера – 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. В данной ситуации всё было сделано грамотно.

Вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а когда контракт закончится, расстаться с ним на наиболее выгодных условиях, причём для всех? Это не простая ситуация: в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим – всё зависит от диалога. Но не скажу, что переговоры с «Марселем» были сложными, мы довольно быстро нашли общий язык. Я понимал, сколько они могут заплатить, понимал, что мы не отдадим Жиго бесплатно и не отдадим сейчас. «Марсель» отнёсся к «Спартаку» с большим уважением. Мы пытались найти дружеское решение, которое бы устроило всех. В итоге договорились о выплате бонусов не из-за каких-то моих магических способностей, а потому что «Спартак» – клуб, вызывающий доверие и уважение. Считаю, это был очень грамотный и хороший шаг. Не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушёл.