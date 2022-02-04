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В «Спартаке» рассказали о сумме трансфера Жиго в «Марсель»

сегодня, 12:18

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал подробности трансфера защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

Мы ничего не платим за аренду. Вообще, вся эта ситуация была очень непростой: на «Спартак» оказывали огромное давление клубы, которые хотели забрать Жиго уже в январе. Включая «Марсель». Но я чётко дал понять – сейчас Самуэля мы не отпустим. Я говорил ещё на первой пресс-конференции, что на такой риск я не пойду – не ослаблю команду зимой. Да, потеряли возможность получить за него неплохие деньги. Однако я всегда говорил – для команды куда хуже будет потерять Жиго сейчас.

Благодарен «Марселю» за профессиональное отношение во время переговоров. Сумма трансфера – 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. В данной ситуации всё было сделано грамотно.

Вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а когда контракт закончится, расстаться с ним на наиболее выгодных условиях, причём для всех? Это не простая ситуация: в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим – всё зависит от диалога. Но не скажу, что переговоры с «Марселем» были сложными, мы довольно быстро нашли общий язык. Я понимал, сколько они могут заплатить, понимал, что мы не отдадим Жиго бесплатно и не отдадим сейчас. «Марсель» отнёсся к «Спартаку» с большим уважением. Мы пытались найти дружеское решение, которое бы устроило всех. В итоге договорились о выплате бонусов не из-за каких-то моих магических способностей, а потому что «Спартак» – клуб, вызывающий доверие и уважение. Считаю, это был очень грамотный и хороший шаг. Не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушёл.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:08
Без скандалов и ладно!
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 13:51
"просто оставили в аренде до конца сезона" - этим и отличается.

Представь, что сейчас кто-нибудь забрал бы из цска Дивеева за условные 2-3 млн, и вы бы остались с Набабкиным, Фуксом и Васиным. Нашли бы нового ЦЗ за оставшееся время? Возможно, но какого качества? Пришлось бы переплачивать, что часто происходит в зимнее трансферное окно.
Жиго лидер Спартака, и то что он доиграет сезон - очень разумное решение, одной головной болью меньше. И сейчас можно спокойно подыскать замену, чтобы летом подписать новичка. При этом 500 тыс в бюджете клуба.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:43, ред.
Ну то есть ничем от трансфера Азмуна не отличается. Просто оставили в аренде до конца сезона.
14 декабря - это срочно? Или у Спартака есть трансферы вне трансферного окна?
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 13:38, ред.
Да, в аренде и еще принесёт пользу Спартаку весной.
А вот Зениту экстренно пришлось выписывать Альберто из Бразилии за 17-20 млн, потому что Азмун уже в Германии.
Реально не улавливаешь разницы?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:17
То есть Жиго в аренде в Спартаке. Действительно - другое )))
makkie
makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 13:07
Азмун уже в Байере, а не в Зените.
Жиго - игрок Марселя, но до лета будет играть в Спартаке, и при этом 500 тыс евро принёс клубу.

Так что это другое!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 12:50
Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял.

++++++++++++++++++++++++++++++++

А, например, Азмун? Или это другое? )))
drug01
drug01
сегодня в 12:32
Только одни разговоры
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:31
Получили какие-то жалкие копейки.
beefs
beefs
сегодня в 12:27
надо же успех какой, а почему не говорите за сколько вы его купили, то то...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Сами свой провал рекламируют как Удачу , очень интересно !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:22
Сколько есть, столько есть...
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