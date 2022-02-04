Минус Азмун и Понсе, плюс Николсон и Альберто. В РПЛ больше двух десятков трансферов нападающих за зиму

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вчера, 17:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Записываем, чтобы не запутаться.

Зимняя трансферная кампания в Российской Премьер-Лиге еще не завершена, но уже принесла многочисленные изменения на острие атак. «Соккер.ру» провожает ушедших, встречает новичков и фиксирует трансферы внутри лиги.

Форварды-новички РПЛ

Юри Альберто («Зенит»; Бразилия) — из «Интернасьонала» за 24 млн евро

Актуальная статистика: 19 голов + 4 ассиста в 55 матчах за «Интернасьонал» в 2021 году.

Самый дорогостоящий новичок чемпионата России в сезоне 2021/22 (с учетом летних трансферов) призван заменить в «Зените» Сердара Азмуна. В «Зените» Альберто взял 9-й номер в честь Роберта Левандовски, которого называет своим кумиром. Весьма необычно, когда любимый футболист бразильца — поляк.

Шамар Николсон («Спартак»; Ямайка) — из «Шарлеруа» за 9 млн евро

Актуальная статистика: 13+7 в 18 матчах за «Шарлеруа» в первой половине сезона 2021/22.

Лука Каттани и Паоло Ваноли решили, что «Спартаку» нужен еще один большой форвард. Николсон — прямо конкурент Александра Соболева, и хотя Ваноли говорил, что россиянин и ямаец могут играть вместе, в двух контрольных матчах они играли по очереди.

Ян Кухта («Локомотив»; Чехия) — из «Славии» за 5 млн евро

Актуальная статистика: 12+4 в 22 матчах за «Славию» в первой половине сезона 2021/22.

«Локомотив» полностью обновил линию атаки в январе: Смолов, Лисакович и Зе Луиш покинули «железнодорожников», вместо них пришли Кухта и Изидор. Чешский форвард уже успел отметиться дублем за «Локомотив» в контрольном матче против знакомых соперников — пражской «Спарты».

Эрик Ботхейм («Краснодар») — из «Буде-Глимт» за 5 млн евро

Актуальная статистика: 22+12 в 44 матчах за «Буде-Глимт» в 2021 году.

2021 год стал для Эрика прорывным в футболе — забил в два раза больше, чем за всю предыдущую карьеру. Пристальное внимание зарубежных клубов к другу Эрлинга Холанда привлекли выступлений в Лиге Конференций, где он разбомбил «Рому» и заставил краснеть Жозе Моуриньо.

Вилсьон Изидор («Локомотив»; Франция) — из «Монако» за 3.5 млн евро

Актуальная статистика: 0+0 в 9 матчах за «Монако» в первой половине сезона 2021/22.

«Локомотив» заплатил 3.5 миллиона евро за 21-летнего форварда, у которого нет голов на высшем уровне. Забивал за юношеские, молодежные команды и в третьей лиге Франции. Выглядит как весьма рискованное вложение средств.

Другие новички: Дилан Ортис («Уфа») — молодой колумбиец из чемпионата Сербии. Александр Шестюк («Нижний Новгород») — 19-летний форвард из Беларуси.

Форварды, покинувшие РПЛ

Сердар Азмун («Байер»; Иран) — из «Зенита» за 4 млн евро

Статистика за клуб(ы) РПЛ : 104 гола + 43 ассиста в 258 матчах за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

Российскую Премьер-Лигу покинул один из двух самых результативных легионеров всех времен: у Сердара 85 голов в матчах чемпионата России, как и у Вагнера Лава.

Эсекель Понсе («Эльче»; Аргентина) — аренда до конца сезона из «Спартака»

Статистика за клуб(ы) РПЛ : 25 + 5 в 73 матчах за «Спартак»

Аргентинский форвард по прозвищу «Танк» стал «красно-белым» летом 2019 года, с тех пор неизменно входил в обойму форвардов «Спартака» наравне с Джорданом Ларссоном и Александром Соболевым. Фактически Понсе заменил в составе более фактурный Николсон.

Федор Чалов («Базель»; Россия) — аренда до конца сезона из ЦСКА

Статистика за клуб(ы) РПЛ : 49 + 33 в 179 матчах за ЦСКА .

Лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 не смог развить свой успех в ЦСКА и доигрался до аренды в швейцарский клуб, где намерен взбодрить свою забуксовавшую карьеру.

Также покинули РПЛ : Марко Дуганджич («Сочи» — «ЧФР Клуж»), Кемаль Адеми («Химки» — «Падерборн»), Александру Тудорие («Арсенал» — «Шепши»), Зе Луиш («Локомотив» — без клуба), Сильвестр Игбун («Динамо» — без клуба), Артем Галаджан («Нижний Новгород» — «Томь»), Беким Балай («Нижний Новгород» — «Болуспор»).

Нападающие, сменившие клуб внутри РПЛ

Федор Смолов («Динамо»; Россия) — из «Локомотива» за 120 тысяч евро

Статистика в первой половине сезона 2021/22: 7 голов в 22 матчах за «Локомотив».

Иван Сергеев («Зенит»; Россия) — из «Крыльев Советов» за 2.15 млн евро

Статистика в первой половине сезона 2021/22: 8+7 в 21 матче за «Крылья Советов».

Виталий Лисакович («Рубин»; Беларусь) — из «Локомотива» за 1.2 млн евро

Статистика в первой половине сезона 2021/22: 2+2 в 21 матче за «Локомотив».

Джордже Деспотович («Арсенал»; Сербия) — из «Рубина» как свободный агент

Статистика в первой половине сезона 2021/22: 1+1 в 10 матчах за «Рубин».

Георгий Мелкадзе («Сочи»; Россия) — из «Крыльев Советов» за 170 тысяч евро

Статистика в первой половине сезона 2021/22: 0+0 в 4 матчах за «Спартак».

Иван Игнатьев («Крылья Советов»; Россия) — из «Рубина» в аренду

Статистика в первой половине сезона 2021/22: 0+0 в 10 матчах за «Рубин».

- Если рассматривать трансферы сквозь призму актуальной турнирной таблицы, то Федор Смолов, Георгий Мелкадзе и Иван Сергеев пошли на повышение: эти форварды ворвались в составы команд, занимающих промежуточный пьедестал почета. Виталий Лисакович спустился с шестой строчки на десятую, а Деспотович и Игнатьев перешли из «Рубина» в команды, которых можно считать прямыми конкурентами казанцев.

- Возвращение Федора Смолова в «Динамо» — главный внутренний трансфер зимы-2022 в РПЛ .