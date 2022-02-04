«Спартак» подписал бывшего защитника ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании контракта с экс-защитником ЦСКА Никитой Черновым, который сейчас играет за «Крылья Советов».
Сообщается, что футболист начнет выступления за «красно-белых» с лета. Стороны подписали контракт до 2026 года.
Официально: Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Он присоединится к команде летом ⚠️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 4, 2022
До 31 мая 26-летний защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года.
Добро пожаловать, Никита! 🔴⚪️ pic.twitter.com/DYEogMKc0D
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1301700/chernov-nikita-spartak 04.02.2022
Не просто бывшего защитника ЦСКА, а воспитанника армейской школы!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1301700/chernov-nikita-spartak 04.02.2022
Не просто бывшего защитника ЦСКА, а воспитанника армейской школы!
И зачем Спартаку бывший конь, да еще посредственного уровня игры? Играть в основе он вряд ли будет. Выходит, берут на лавку вместо уходящего летом Кутепова? Так себе размен. Кутепов даже посильнее и опытнее будет.
Трансфер Чернова я не понимаю...
И зачем Спартаку бывший конь, да еще посредственного уровня игры? Играть в основе он вряд ли будет. Выходит, берут на лавку вместо уходящего летом Кутепова? Так себе размен. Кутепов даже посильнее и опытнее будет.
Трансфер Чернова я не понимаю...