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«Спартак» подписал бывшего защитника ЦСКА

сегодня, 16:11

Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании контракта с экс-защитником ЦСКА Никитой Черновым, который сейчас играет за «Крылья Советов».

Сообщается, что футболист начнет выступления за «красно-белых» с лета. Стороны подписали контракт до 2026 года.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 16:33
Думаю это не так! Но это ваше мнение!Время покажет!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 16:33
Я не уверен, что всё так есть. Понятно, что Аликперов не обращал внимания на крикливую любовницу партнёра и она могла делать всё, что угодно, но другое дело, что его сын вошел в Совет Директоров и сам в интервью говорил, что ему интересен клуб. И не факт, что он не принимает решений там сейчас
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:32
«Спартак» подписал бывшего защитника ЦСКА
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1301700/chernov-nikita-spartak 04.02.2022

Не просто бывшего защитника ЦСКА, а воспитанника армейской школы!
dok66
dok66
сегодня в 16:28
Лучше не будет , но и хуже не будет . Вполне соломоново решение . Игру точно не испортит .
phantom-k
phantom-k ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:28
Мне неинтересно кто чей куколд, правда. И почему есть так как есть. Но по факту трансфер власти в Спартаке завершён. И сосредоточена она в руках Заремы. А барышня она амбициозная. Очень. Поэтому сейчас, как я и сказал, у нового тренера будет полная поддержка.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:26
Купила Зарема коника, а коник вроде не свинья... или всё таки да?
phantom-k
phantom-k ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:26
Ну нет. Чернов посильнее Кутепова будет и уж всяко не настолько затратным. Не думаю что ему даже близко дадут такую зп.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ phantom-k (раскрыть)
сегодня в 16:26
Зарема вроде не владелец команды, как и Федун, впрочем... И в Совете Директоров ее нет, хотя там есть сын Аликперова... Что же за всемогущая она, если извне клуба не только своим мягкотелым куколдом управляет, но и основным владельцем "Спартака" и главой "Лукойла" Аликперовым и его сыном?)
доктоР7
доктоР7
сегодня в 16:25
Небеса рушатся на землю((
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:25
Позор Каттани
makkie
makkie
сегодня в 16:18
Жесть!
И зачем Спартаку бывший конь, да еще посредственного уровня игры? Играть в основе он вряд ли будет. Выходит, берут на лавку вместо уходящего летом Кутепова? Так себе размен. Кутепов даже посильнее и опытнее будет.

Трансфер Чернова я не понимаю...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 16:17
Жиго с алиэкспресса конечно
phantom-k
phantom-k
сегодня в 16:16
Что и требовалось доказать. Выстроив свою вертикаль, Зарема даст ей всё. Трансферы, время, полную поддержку. Чернов хороший защитник, да и паспорт правильный. И главное - нравится та тишина в которой все происходит. Давно вокруг команды не было такой спокойной обстановки.
beefs
beefs
сегодня в 16:16
руководство клуба знает что делает...
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