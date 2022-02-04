«Спартак» подписал бывшего защитника ЦСКА

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сегодня, 16:11

Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании контракта с экс-защитником ЦСКА , который сейчас играет за «Крылья Советов».

Сообщается, что футболист начнет выступления за «красно-белых» с лета. Стороны подписали контракт до 2026 года.