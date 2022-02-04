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Ибрагимович и Ребич пропустят дерби «Милана» с «Интером»

сегодня, 18:34
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, кто из игроков пропустит миланское дерби с «Интером» в 24-м туре Серии А.

Ни Златан [Ибрагимович], ни Анте [Ребич] не будут доступны, Томори проделал отличную работу, и я думаю, что он будет с командой, хотя может и не начать с первых минут. Оливье Жиру — важный игрок, и он готов.

Жалко, что Ибры не будет. Мы значительно улучшились благодаря ему, но теперь мы должны доказать, что мы сильны и без него. Мы должны обладать силой воли, особенно в трудные моменты.

Матч «Интер» – «Милан» состоится 5 февраля, начало – в 20:00 мск.

Ибрагимович получил травму в матче с «Ювентусом» 23 января.

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протон
протон
сегодня в 19:22
У нас как всегда. Сначала почти всегда говорят, что "ничего серьезного", а в итоге мы весь чемпионат с полным лазаретом проходим. Пора бы уже что-то подправить в физподготовке и медицинском штабе.
Loko57
Loko57
сегодня в 18:40
Отличная новость для Интера )))
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