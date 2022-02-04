Ибрагимович и Ребич пропустят дерби «Милана» с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, кто из игроков пропустит миланское дерби с «Интером» в 24-м туре Серии А.

Ни Златан [Ибрагимович], ни Анте [Ребич] не будут доступны, Томори проделал отличную работу, и я думаю, что он будет с командой, хотя может и не начать с первых минут. Оливье Жиру — важный игрок, и он готов.

Жалко, что Ибры не будет. Мы значительно улучшились благодаря ему, но теперь мы должны доказать, что мы сильны и без него. Мы должны обладать силой воли, особенно в трудные моменты.