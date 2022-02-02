Рамос рискует пропустить матчи с «Реалом» в плей-офф ЛЧ из-за травмы

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может пропустить поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Le Parisien.
Отмечается, что испанец, скорее всего, не успеет восстановиться после мышечного повреждения, полученного на тренировке в преддверии игры Кубка Франции против «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.).
Первый поединок между ПСЖ и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже, вторая игра — 9 марта в Мадриде.
35-летний испанец перешел в ПСЖ летом минувшего года на правах свободного агента после того, как срок его трудового соглашения с мадридским «Реалом» истек. Рамос из-за травмы дебютировал за новый клуб только в конце ноября, а всего в текущем сезоне провел 5 матчей и забил 1 гол.