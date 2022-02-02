Рамос рискует пропустить матчи с «Реалом» в плей-офф ЛЧ из-за травмы

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вчера, 22:32

Защитник ПСЖ может пропустить поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Le Parisien.

Отмечается, что испанец, скорее всего, не успеет восстановиться после мышечного повреждения, полученного на тренировке в преддверии игры Кубка Франции против «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.).

Первый поединок между ПСЖ и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже, вторая игра — 9 марта в Мадриде.