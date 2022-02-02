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Рамос рискует пропустить матчи с «Реалом» в плей-офф ЛЧ из-за травмы

вчера, 22:32
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может пропустить поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает Le Parisien.

Отмечается, что испанец, скорее всего, не успеет восстановиться после мышечного повреждения, полученного на тренировке в преддверии игры Кубка Франции против «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.).

Первый поединок между ПСЖ и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже, вторая игра — 9 марта в Мадриде.

35-летний испанец перешел в ПСЖ летом минувшего года на правах свободного агента после того, как срок его трудового соглашения с мадридским «Реалом» истек. Рамос из-за травмы дебютировал за новый клуб только в конце ноября, а всего в текущем сезоне провел 5 матчей и забил 1 гол.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:11
Не первый и не последний ! Всё уже как по накатанной !!!)
протон
протон
вчера в 22:45
я что сегодня один на сайте? где комменты оппоненты .
протон
протон
вчера в 22:33
Для ПСЖ это не самое страшное. Конечно Рамос- Макриньос выглядит куда более предпочтительнее, чем остальные связки тем не менее они как-то играли без него. Страшнее потеря бразильца. Хотя конечно Серхио великий защитник и наличие такого игрока придает уверенности, да и при стандартах у чужих ворот всегда несет в себе опасность. А у Мадрида огромные проблемы с игрой на втором этаже в своей штрафной.
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