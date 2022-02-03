ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Головин пропустил тренировку «Монако»

сегодня, 16:50

Хавбек «Монако» Александр Головин пропустил тренировку команды.

Официальная причина не называется. Ожидается, что футболист пропустит матч против «Лиона» в 23-м туре Лиги 1.

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30 января
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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:43
Добра!....ну уходить (если цель такая была), то нужно было раньше... и ценник был другой и по крайней мере постоянно играл... а вот сейчас это уже будет проблематично... в ТОП чемпы могут и не взять (а если и возьмут то в команду замыкающую таблицу)... есть вариант вернуться обратно в Россию ( условно в Зенит могут и не взять, а вот "типа" Сочи запросто.... плюс зарплату не самую маленькую положат)... а так можно доиграться в Монако до такого уровня, что и на лавку можно плотно присесть и тогда уже точно никому не будет нужен и привет карьера...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:39
Травмы достали Сашу.
particular
particular
сегодня в 17:38
Пропуская тренировки, не попадая в состав, Голова неотвратимо переходит в состояние, когда это уже никто не замечает... Как, впрочем, и его нахождение на поле...
dadrail
dadrail
сегодня в 17:35
Невезуха у Сани пошла
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:21
Возможно что пора ему перебраться из княжества куда-то ещё.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:21
Это плохо...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12, ред.
Шурик что-то хворать стал часто.... Саня прям совсем хрусталич стал... так он точно в команду посерьезнее не уедет… или где-то будет суперграмотный спец, который поймёт в чем дело и починит его окончательно... такими темпами недолго и пинок под зад получить... обидно за него, карьере это может сильно навредить...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:05
Саша очень часто много матчей пропускает
протон
протон
сегодня в 17:01, ред.
и так место в старте потерял ещё и бесконечные травмы
постепенно в Черышева 2.0 превращается.
До Франции вообще ведь не ломался , интересно , что случилось ((
Может дело медсанчасти в Монако? там пол команды травмированных
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