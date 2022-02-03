Головин пропустил тренировку «Монако»

Хавбек «Монако» Александр Головин пропустил тренировку команды.
Официальная причина не называется. Ожидается, что футболист пропустит матч против «Лиона» в 23-м туре Лиги 1.
Хавбек «Монако» Александр Головин пропустил тренировку команды.
Официальная причина не называется. Ожидается, что футболист пропустит матч против «Лиона» в 23-м туре Лиги 1.
постепенно в Черышева 2.0 превращается.
До Франции вообще ведь не ломался , интересно , что случилось ((
Может дело медсанчасти в Монако? там пол команды травмированных
постепенно в Черышева 2.0 превращается.
До Франции вообще ведь не ломался , интересно , что случилось ((
Может дело медсанчасти в Монако? там пол команды травмированных