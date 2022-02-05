Гвардиола провёл встречу с агентом защитника «Барселоны»

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сегодня, 10:43

Защитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» поужинал с агентом уругвайца, обсудив с ним потенциальный переход игрока в манчестерский клуб. Контракт Араухо с «Барселоной» истекает летом 2023 года, однако защитник, скорее всего, не будет подписывать новую сделку.

Ещё одним претендентом на Араухо является «Реал».