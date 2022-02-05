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Гвардиола провёл встречу с агентом защитника «Барселоны»

сегодня, 10:43

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поужинал с агентом уругвайца, обсудив с ним потенциальный переход игрока в манчестерский клуб. Контракт Араухо с «Барселоной» истекает летом 2023 года, однако защитник, скорее всего, не будет подписывать новую сделку.

Ещё одним претендентом на Араухо является «Реал».

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Все комментарии
dadrail
dadrail
сегодня в 11:38
Посмотрим чем закончатся переговоры
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:08
Между Барсой и МС прослеживаются хорошие отношения, не мало это способствовал Хосеп Гвардиола.
Уже были дружественные сделки, возможно и здесь будет сделан ход, который устроит все стороны.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:57
Не думаю, что договорятся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:48
Лучьше бы в Реал перешёл!
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