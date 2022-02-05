Гвардиола провёл встречу с агентом защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поужинал с агентом уругвайца, обсудив с ним потенциальный переход игрока в манчестерский клуб. Контракт Араухо с «Барселоной» истекает летом 2023 года, однако защитник, скорее всего, не будет подписывать новую сделку.
Ещё одним претендентом на Араухо является «Реал».
Уже были дружественные сделки, возможно и здесь будет сделан ход, который устроит все стороны.
Уже были дружественные сделки, возможно и здесь будет сделан ход, который устроит все стороны.