«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за нападающим «Арсенала»

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сегодня, 00:08

Руководство «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» следит за нападающим «Арсенала» .

Молодой футболист может перебраться в другую команду АПЛ летом, если «канониры» финишируют в чемпионате ниже 4-го места.

Сака является воспитанником «Арсенала». Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока составляет 65 млн евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Сака сыграл в 21 матче, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Недавно игрок отметился редким достижением.