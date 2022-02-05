«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за нападающим «Арсенала»

Руководство «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» следит за нападающим «Арсенала» Букайо Сака.
Молодой футболист может перебраться в другую команду АПЛ летом, если «канониры» финишируют в чемпионате ниже 4-го места.
Сака является воспитанником «Арсенала». Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока составляет 65 млн евро.
В текущем розыгрыше АПЛ Сака сыграл в 21 матче, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Недавно игрок отметился редким достижением.