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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за нападающим «Арсенала»

сегодня, 00:08

Руководство «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» следит за нападающим «Арсенала» Букайо Сака.

Молодой футболист может перебраться в другую команду АПЛ летом, если «канониры» финишируют в чемпионате ниже 4-го места.

Сака является воспитанником «Арсенала». Действующий контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока составляет 65 млн евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Сака сыграл в 21 матче, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Недавно игрок отметился редким достижением.

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протон
протон
сегодня в 00:09
Не знаю кто придумывает эти новости, но Ливерпуль уж точно не рассматривает его. Есть другие позиции в клубе, которые нужно усилять, а громкое подписание уже было в зимнее ТО в атакующую линию
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