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Тимощук, Оливейра и Радимов присутствовали на игре «Бетис» — «Вильярреал»

вчера, 22:55
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 2Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Тренеры «Зенита» посетили поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Вильярреал».

На стадион «Бенито Вильямарин» прибыли помощники наставника петербургской команды Сергея СемакаАнатолий Тимощук и Вильям Оливейра, а также тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

Тимощук, Оливейра и Радимов присутствовали на игре «Бетис» — «Вильярреал»

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых играх Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч клубы проведут 17 февраля 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:54
Шпионы 🕵 🕵️‍♂️ 🕵 , отвлекающий манёвр !!!)))
старина
старина
сегодня в 00:10
Там еще не пойми кто с зелеными волосами
Cat01
Cat01
сегодня в 00:04
Наши готовят ловушку
112910415
112910415
вчера в 23:19
просмотр показал, что против этого Бетиса можно выставлять парней Радимова !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:18
А прикрывали их Боширов и Петров...
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 23:17
Фото с телекартинки конечно огонь....))
Тимощук в телефоне играет...
Радимов спит...(кстати единственный на арене без маски.)
У Оливейры такой взгляд как будто не зря в кадр попали напитки за спиной..)))
протон
протон
вчера в 23:14, ред.
По фото прямо видно как Тимощук и Радимов "внимательно" смотрят. А может что -то записывали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:56
Их по тв показывали!
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