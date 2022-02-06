Тимощук, Оливейра и Радимов присутствовали на игре «Бетис» — «Вильярреал»

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вчера, 22:55

Тренеры «Зенита» посетили поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Вильярреал».

На стадион «Бенито Вильямарин» прибыли помощники наставника петербургской команды Сергея Семака – и Вильям Оливейра, а также тренер «Зенита-2» .

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых играх Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч клубы проведут 17 февраля 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.