Тимощук, Оливейра и Радимов присутствовали на игре «Бетис» — «Вильярреал»

Тренеры «Зенита» посетили поединок 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Вильярреал».
На стадион «Бенито Вильямарин» прибыли помощники наставника петербургской команды Сергея Семака – Анатолий Тимощук и Вильям Оливейра, а также тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.
Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых играх Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч клубы проведут 17 февраля 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Тимощук в телефоне играет...
Радимов спит...(кстати единственный на арене без маски.)
У Оливейры такой взгляд как будто не зря в кадр попали напитки за спиной..)))
Тимощук в телефоне играет...
Радимов спит...(кстати единственный на арене без маски.)
У Оливейры такой взгляд как будто не зря в кадр попали напитки за спиной..)))