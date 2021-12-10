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«Арсенал» выехал из Тулы в Москву на игру против ЦСКА

вчера, 18:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» отправился из Тулы в Москву на поединок 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что игру ЦСКА — «Арсенал», которая запланирована на 11 декабря, решили перенести якобы из-за морозов в российской столице.

Позже в СМИ распространилась версия о том, что истинная причина переноса — желание правоохранительных органов, которые предъявили ЦСКА и стадиону «ВЭБ Арена» ряд претензий после встречи 16-го тура с «Зенитом» (0:2). Одна из претензий заключается в том, что арена не соответствует нормам безопасности и проводить на ней матчи запрещается.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:12
Тоже правильно, согласен.
112910415
112910415
сегодня в 08:42
напрасно выехали ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:23
Значит играем и выигрываем!
suiw
suiw ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:20
Арсенал приехал в Москву, потому что у всех игроков в субботу вылет на моря. А в Туле международного аэропорта нет
stanichnik
stanichnik ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Доброго Здоровья, oFANATo!
Азмун и Вендел играют за Питер, а в Варшаве играл Спартак, Вы что-то напутали , коллега. Но смысл Вашего поста мне понятен и я солидарен с ним.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:34
Надо играть или переносить на воскресенье, если завтра будет ниже 15 мороза. Тем более Арсенал приехал в Москву. Что за чушь, переносить матч на 3 месяца?
протон
протон
вчера в 19:53
В 13-30, по прогнозу, будет уже минус 14. Пусть играют
YVG
YVG ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:14
А разве Вендел и Азмун играли в Варшаве?
sv_1969
sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:12
В понедельник -4-6 передают
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:11
Непонятная история с этим матчем .
David Young
David Young
вчера в 19:04
Надеюсь что матч состоится в декабре этого года.
drug01
drug01
вчера в 19:02
Везите валенки и пряники к чаю
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
Логичнее было бы перенести на понедельник. Там и мороза такого уже не будет....но сегодня писали что хотят перенести на следующий год.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:58
Уже лет 5 как играют, и ЛЧ играли УЕФА была довольна безопасностью. А здесь автозаки не удалось загнать прямо на стадион. Бред какой то!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:57
На оф. сайте ПФК ЦСКА данных о переносе матча нет, значить матч должен состояться. Возможно клубы договорятся о переносе матча на 12 число ( будет теплее ) Играть при --15 это риски получения травм. 12 ожидается только -- 3 градуса.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:56
А зачем в следующем году, если в понедельник уже 0-3 ? Перенести игру на два дня труднее, чем на след год?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:56
Как лихо закручен сюжет. В пору Роман писать, детектив, или фильмус).
oFANATo
oFANATo ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Это конечно.....что команды будут в равных условиях....но риск получения травмы на морозе в - 15-18 возрастает многократно....если перенесут матч игроки целее будут.......А так здоровые в следующем году сыграют. Здоровье дороже. Зачем потом больше пол года лечить игрока ....как Магнуссона. Или как травмировались на холоде в Варшаве Азмун и Вендел . ..а в Варшаве было всего -3, а не -15-18 как будет завтра в Москве.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:44
Правоохранители дохрена на себя берут, столько было безопасно а теперь стало небезопасным, фантазёры хреновы, лучше бы работу свою нормально выполняли.
beefs
beefs
вчера в 18:44
как всегда десять раз перенесут и десять раз вернут...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:38
Не хотелось бы переноса. В любом случае обе команды будут в одинаковых условиях.Скорее всего палки в колёса вставляют "органы".
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:34
Так если решили перенести.....зачем Арсенал выехал в Москву?
isamsn
isamsn
вчера в 18:29, ред.
Перенести игру можно было бы на воскресенье, где температура будет -4, а не бегать в субботу при -18. Тем более что матч крайний в этом году...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
А будет ли матч?
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