«Арсенал» выехал из Тулы в Москву на игру против ЦСКА

«Арсенал» отправился из Тулы в Москву на поединок 18-го тура РПЛ против ЦСКА.
Ранее сообщалось, что игру ЦСКА — «Арсенал», которая запланирована на 11 декабря, решили перенести якобы из-за морозов в российской столице.
Позже в СМИ распространилась версия о том, что истинная причина переноса — желание правоохранительных органов, которые предъявили ЦСКА и стадиону «ВЭБ Арена» ряд претензий после встречи 16-го тура с «Зенитом» (0:2). Одна из претензий заключается в том, что арена не соответствует нормам безопасности и проводить на ней матчи запрещается.