«Арсенал» выехал из Тулы в Москву на игру против ЦСКА

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вчера, 18:23

«Арсенал» отправился из Тулы в Москву на поединок 18-го тура РПЛ против ЦСКА .

Ранее сообщалось, что игру ЦСКА — «Арсенал», которая запланирована на 11 декабря, решили перенести якобы из-за морозов в российской столице.