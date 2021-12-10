«Спартак» вернулся в Москву после победной игры в Варшаве

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вчера, 17:25

Самолет с игроками и тренерами «Спартака» вернулся в Москву после выездного поединка Лиги Европы против польской «Легии». Об этом пресс-служба «красно-белых» сообщила в клубном «твиттере».

Вернулись в Москву после выполненной задачи в Польше.

Вернулись в Москву после выполненной задачи в Польше 💪🏻



Совместное фото с @Ural_Air_Lines память 📸 pic.twitter.com/ksNEaJElre — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 10, 2021

«Спартак» накануне в Варшаве переиграл «Легию» (1:0) в последнем матче группового этапа Лиги Европы.

«Красно-белые» с 10 баллами заняли итоговое первое место в группе C и напрямую вышли в 1/8 финала турнира.