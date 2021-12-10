«Спартак» вернулся в Москву после победной игры в Варшаве

Самолет с игроками и тренерами «Спартака» вернулся в Москву после выездного поединка Лиги Европы против польской «Легии». Об этом пресс-служба «красно-белых» сообщила в клубном «твиттере».
Вернулись в Москву после выполненной задачи в Польше.
Вернулись в Москву после выполненной задачи в Польше 💪🏻— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 10, 2021
Совместное фото с @Ural_Air_Lines память 📸 pic.twitter.com/ksNEaJElre
«Спартак» накануне в Варшаве переиграл «Легию» (1:0) в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
«Красно-белые» с 10 баллами заняли итоговое первое место в группе C и напрямую вышли в 1/8 финала турнира.
После такой игры естественно Сочи из кожи вылезет..., но посмотрим!
Удачи ФК "СПАРТАК"!
После такой игры естественно Сочи из кожи вылезет..., но посмотрим!
Удачи ФК "СПАРТАК"!
Если бы вместо этих набрали бы в обойму хороших ребят и Соболев с Ларсоном начали бы играть нормально, то и смотреть можно было бы вперед с оптимизмом. А так Сочи уже через 3 дня с небес на землю опустит и куку...
Если бы вместо этих набрали бы в обойму хороших ребят и Соболев с Ларсоном начали бы играть нормально, то и смотреть можно было бы вперед с оптимизмом. А так Сочи уже через 3 дня с небес на землю опустит и куку...
"Спартак", когда попадает в группу с "Наполи" и "Лестером"
"Спартак", когда попадает в группу с "Наполи" и "Лестером"
Конечно.... Мелкадзе, Ломовицкий..., язык Промеса.
Селихов в сборной?!
Конечно.... Мелкадзе, Ломовицкий..., язык Промеса.
Селихов в сборной?!