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«Спартак» вернулся в Москву после победной игры в Варшаве

вчера, 17:25
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Самолет с игроками и тренерами «Спартака» вернулся в Москву после выездного поединка Лиги Европы против польской «Легии». Об этом пресс-служба «красно-белых» сообщила в клубном «твиттере».

Вернулись в Москву после выполненной задачи в Польше.

«Спартак» накануне в Варшаве переиграл «Легию» (1:0) в последнем матче группового этапа Лиги Европы.

«Красно-белые» с 10 баллами заняли итоговое первое место в группе C и напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:37
как же приятно возвращаться с победой !
Шуnя771
Шуnя771 ответ КБ-AIRMAN (раскрыть)
сегодня в 08:53
Вот глазастый...) Хендрикс может ещё исправим?
После такой игры естественно Сочи из кожи вылезет..., но посмотрим!

Удачи ФК "СПАРТАК"!
КБ-AIRMAN
КБ-AIRMAN ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:17
К Ломовицкому, Рассказову, Кутепову и особенно Мелкадзе добавил бы Максименко и Хендрикса.
Если бы вместо этих набрали бы в обойму хороших ребят и Соболев с Ларсоном начали бы играть нормально, то и смотреть можно было бы вперед с оптимизмом. А так Сочи уже через 3 дня с небес на землю опустит и куку...
КБ-AIRMAN
КБ-AIRMAN ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 20:08
В Еврокубках и я, КБ, болею за ЦСКА. Мы за всех своих так и должны. Я даже за Зенит впервые болел в игре с Челси, правда только потому что очень неплохо играли с ними.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:55
С "Легией" "Спартаку" даже в таком состоянии можно бороться, а вот выиграть группу с "Наполи" и "Лестером" - дорогого стоит.
"Спартак", когда попадает в группу с "Наполи" и "Лестером"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:40
Молодцы, показали спартаковский дух!

Конечно.... Мелкадзе, Ломовицкий..., язык Промеса.

Селихов в сборной?!
David Young
David Young ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Во многом заслуга португальского футбольного конкистадора Руя Витории, не только его, но его вклад весьма значителен.
Capitan555
Capitan555
вчера в 19:08
Молодцы!Селихова в сборную.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:08
За 26 лет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:07
А чё это пешком шли?
ДСА
ДСА
вчера в 18:08
Вернулись как герои.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:54
За 20 лет первый раз так возвращаются.
drug01
drug01
вчера в 17:52
Теперь в Сочи
Cat01
Cat01
вчера в 17:51
Оправдали надежды
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:34
Даже я, болельщик ЦСКА отдаю должное игрокам Спартака. Где молодцы-там молодцы.
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 17:33
Всё висело на волоске. Молодцы ребята, но особенно Селихов и Бакаев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Герои вернулись...
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