«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Боруссии» Дортмунд

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вчера, 03:14

Защитник «Боруссии» Дортмунд может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, швейцарец отклонил предложение по новому контракту с «Боруссией» с зарплатой в 9,5 млн евро за сезон. Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году, а в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы сделать предложение по трансферу Аканджи этим летом. Потенциальная сумма сделки оценивается в 30 млн евро.

Ранее стало известно, кто заменит Аканджи в «Боруссии» Дортмунд.