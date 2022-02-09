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«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника «Боруссии» Дортмунд

вчера, 03:14

Защитник «Боруссии» Дортмунд Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, швейцарец отклонил предложение по новому контракту с «Боруссией» с зарплатой в 9,5 млн евро за сезон. Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году, а в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы сделать предложение по трансферу Аканджи этим летом. Потенциальная сумма сделки оценивается в 30 млн евро.

Ранее стало известно, кто заменит Аканджи в «Боруссии» Дортмунд.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:02
Для них это как мёртвому припарки. Сколько уже игроков там загублено: Швайнштайгер, Шнейдерлин, Ди Мария, Депай, Марсяль, А.Санчис, Ван де Бек и уже КриРо. Ну а защитники все: Линделёфф, Байи, Далот, Ван Биссака и уже Магуайр. Остаётся только всех выгнать и набрать полную команду заново, включая тренера.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:02
С приходом Рангника МЮ стал совсем никаким.
jr272xa9vxfs
jr272xa9vxfs
вчера в 08:46
Не помешает им усиление
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 07:28
Надо договариваться.
dn4anfgn2gyn
dn4anfgn2gyn
вчера в 04:14
Это их дело
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