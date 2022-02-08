«Базель» получит процент от следующего трансфера Чалова

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вчера, 19:09

Стали известны детали перехода нападающего ЦСКА в «Базель» на правах аренды.

По данным источника, у швейцарского клуба нет опции выкупа форварда, однако «Базель» получит процент от следующей продажи игрока, если он покинет состав «армейцев».