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«Базель» получит процент от следующего трансфера Чалова

вчера, 19:09

Стали известны детали перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.

По данным источника, у швейцарского клуба нет опции выкупа форварда, однако «Базель» получит процент от следующей продажи игрока, если он покинет состав «армейцев».

«Базель» хотел бы включить опцию выкупа в арендное соглашение Чалова, однако ЦСКА ответил отказом.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 01:35, ред.
Продавать будет ЦСКА, а не Базель
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 01:33
Брюгге находится в Бельгии, а Базель - в Швейцарии.
KTS22
KTS22
сегодня в 00:19
это кто
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:02
Продайте Кокорина !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:51
Скорее бы наша водокачка,а то всё околофутбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38
Ну так мотивация Базеля очевидна, все только в выигрыше
makkie
makkie
вчера в 20:25
Ха-ха, заберут процент у Гинера и Орешкина? Ну делопуты))
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:13
Многие ждут взлёта Чалова что бы на этом погреть руки
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Ну вы сударь уж определитесь тогда, кто как и чем там у вас!
Ваня лучший к примеру всё доказывает, что у еврея процент акций и он рулит командой.
Лично я знаю, что Гинер на данный момент никто в ЦСКА, но вы видать не внимательно прочитали, то, что я написал.
Гинер это в ЦСКА никто, но у него осталось немного приданного и это права на Чалова! Будьте внимательны!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:07
- Да... Я в шоке... Как только не "обувают" наши российские клубы...

- Им даёшь молодого игрока в аренду, чтобы им закрыть проблемные позиции в атаке до конца чемпионата (и нам польза - игрок будет играть, а не сидеть на лавке!), но после аренды ТВОЙ игрок - уже не ТВОЙ игрок! Во как!!!

- Захотите его кому-нибудь потом продать - извольте и нам процент! Ведь он бегал по нашим "Европейским" футбольным полям, топтал нашу зелёную "Европейскую" травку (а она, ой как дорого стоит!), слушал рекомендации наших Европейских тренеров, его лечили наши Европейские врачи, и т.п.

- Куда мы катимся? Нашу страну уже ни в ... не ставят, а мы всё перед ними стелемся...

- Народ, отзовись, я что один это вижу?...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:58
Сударь, Вы живёте старыми догмами. ЕЛГ в ЦСКА уже не правит балом. Пора бы знать))).
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:57
Ну все Чалов то оказывается круче Кокорина, сейчас его продавать будут ?
4RT
4RT
вчера в 19:37
В Цска и продадут
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:33
Всё дело в Гинере, которому принадлежат права на Чалова, еврея просто гложет, что он уйдёт за копейки. Он скорее удавится, чем продаст за мало.
Ну, а если бы верила, то не отдавало бы, да ещё и за будущий процент с продажи.
particular
particular
вчера в 19:32
Бельгийцы умудрились засунуть своё жало в ещё несуществующие перспективы :)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 19:28
Всё просто. Чалов настолько деградировал, что его не видят в ЦСКА, но надеются ещё продать за дорого.
Если бы сейчас отдали бы в аренду с правом выкупа, то выкуп был бы не большой. А в ЦСКА надеются, что Чалов покажет себя за Брюгге и на него обратят внимание и продадут за дорого.
Вот ЦСКА и предложил процент, лишь бы взяли. В любом случае ЦСКА ничего не теряет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:24
Да уж...юристы могут из воздуха делать деньги (тем более Швейцарцы...)... нашим учиться и учится как нужно зарабатывать на пустом месте...кстати,Чалов — далеко не первый российский футболист в чемпионате Швейцарии... самый заметный из числа наших легионеров в этой стране — Александр Кержаков, поехавший сюда в аренду из Зенита... а вообще наших соотечественников заносило в Швейцарию регулярно..... Игорь Шалимов, Николай Писарев и Игорь Добровольский....так что, из России в последние годы в эту страну ехали те, кто уже не смог показать себя в РПЛ....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:24
Раз ЦСКА исключил опцию выкупа Базелем контракта значит руководство верит в возможности Фёдора стать классным игроком ( возможно не нападающим, а допустим десяткой). Удачных игр ему в Базеле.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 19:19
А по-моему очевидная мотивация его заигрывать в такой сделке.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:17
С одной стороны швейцарцы не дураки, но с другой стороны 8.
Чалов это же памятник, кто же его купит то?
isamsn
isamsn
вчера в 19:17
Странная новость. Какое отношение Базель имеет к трансферу Чалова. Игрока им передали в аренду до окончания сезона без каких либо прав на него.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:16
В Фиорентине скоро место освободится
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:14
На Феди решили заработать
lotsman
lotsman
вчера в 19:14
Каждый хочет заработать.
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