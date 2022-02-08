«Базель» получит процент от следующего трансфера Чалова

Стали известны детали перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.
По данным источника, у швейцарского клуба нет опции выкупа форварда, однако «Базель» получит процент от следующей продажи игрока, если он покинет состав «армейцев».
«Базель» хотел бы включить опцию выкупа в арендное соглашение Чалова, однако ЦСКА ответил отказом.
Если бы сейчас отдали бы в аренду с правом выкупа, то выкуп был бы не большой. А в ЦСКА надеются, что Чалов покажет себя за Брюгге и на него обратят внимание и продадут за дорого.
Вот ЦСКА и предложил процент, лишь бы взяли. В любом случае ЦСКА ничего не теряет.
Если бы сейчас отдали бы в аренду с правом выкупа, то выкуп был бы не большой. А в ЦСКА надеются, что Чалов покажет себя за Брюгге и на него обратят внимание и продадут за дорого.
Вот ЦСКА и предложил процент, лишь бы взяли. В любом случае ЦСКА ничего не теряет.
- Им даёшь молодого игрока в аренду, чтобы им закрыть проблемные позиции в атаке до конца чемпионата (и нам польза - игрок будет играть, а не сидеть на лавке!), но после аренды ТВОЙ игрок - уже не ТВОЙ игрок! Во как!!!
- Захотите его кому-нибудь потом продать - извольте и нам процент! Ведь он бегал по нашим "Европейским" футбольным полям, топтал нашу зелёную "Европейскую" травку (а она, ой как дорого стоит!), слушал рекомендации наших Европейских тренеров, его лечили наши Европейские врачи, и т.п.
- Куда мы катимся? Нашу страну уже ни в ... не ставят, а мы всё перед ними стелемся...
- Народ, отзовись, я что один это вижу?...
- Им даёшь молодого игрока в аренду, чтобы им закрыть проблемные позиции в атаке до конца чемпионата (и нам польза - игрок будет играть, а не сидеть на лавке!), но после аренды ТВОЙ игрок - уже не ТВОЙ игрок! Во как!!!
- Захотите его кому-нибудь потом продать - извольте и нам процент! Ведь он бегал по нашим "Европейским" футбольным полям, топтал нашу зелёную "Европейскую" травку (а она, ой как дорого стоит!), слушал рекомендации наших Европейских тренеров, его лечили наши Европейские врачи, и т.п.
- Куда мы катимся? Нашу страну уже ни в ... не ставят, а мы всё перед ними стелемся...
- Народ, отзовись, я что один это вижу?...