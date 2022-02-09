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Кейн доволен игрой «Тоттенхэма» под руководством Конте

сегодня, 01:56

Нападающий Харри Кейн может остаться в «Тоттенхэме».

Форвард доволен выступлением команды под руководством Антони Конте. Летом прошлого года, когда Харри хотел покинуть лондонский клуб, ему не нравилась игра и результаты команды. Сейчас дело обстоит иным образом.

На данный момент «Тоттенхэм» не будет обсуждать новый контракт с Кейном, однако команда хочет, чтобы он остался. Ключевым фактором в решении нападающего может стать попадание «шпор» в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:58
Раз нравиться и доволен, то должен быть и результат, который будет радовать поклонников команды. Удачи
протон
протон
сегодня в 02:38
У Дона Антонио всегда была психология победителя, которая, вероятно передается и игрокам.
Главное, что появился огонь в глазах игроков.
А вот ты в этом сезоне пока не блещешь Кейн.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:57
Мне тоже игра нравится!
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