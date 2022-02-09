Кейн доволен игрой «Тоттенхэма» под руководством Конте

Нападающий Харри Кейн может остаться в «Тоттенхэме».
Форвард доволен выступлением команды под руководством Антони Конте. Летом прошлого года, когда Харри хотел покинуть лондонский клуб, ему не нравилась игра и результаты команды. Сейчас дело обстоит иным образом.
На данный момент «Тоттенхэм» не будет обсуждать новый контракт с Кейном, однако команда хочет, чтобы он остался. Ключевым фактором в решении нападающего может стать попадание «шпор» в Лигу чемпионов.
Главное, что появился огонь в глазах игроков.
А вот ты в этом сезоне пока не блещешь Кейн.
Главное, что появился огонь в глазах игроков.
А вот ты в этом сезоне пока не блещешь Кейн.