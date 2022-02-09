Кейн доволен игрой «Тоттенхэма» под руководством Конте

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сегодня, 01:56

Нападающий может остаться в «Тоттенхэме».

Форвард доволен выступлением команды под руководством . Летом прошлого года, когда Харри хотел покинуть лондонский клуб, ему не нравилась игра и результаты команды. Сейчас дело обстоит иным образом.

На данный момент «Тоттенхэм» не будет обсуждать новый контракт с Кейном, однако команда хочет, чтобы он остался. Ключевым фактором в решении нападающего может стать попадание «шпор» в Лигу чемпионов.