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Почеттино отреагировал на слухи о возможном назначении Зидана в ПСЖ

сегодня, 08:46

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что летом парижан может возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Зидан может стать тренером ПСЖ? Не знаю, не мне решать. Он отличный тренер, который показал в «Реале», что способен тренировать топ-клуб. Это скорее вопрос к спортивному директору или президенту ПСЖ.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:04
Эх... Хотел Зидана в МЮ увидеть, но не срослось
112910415
112910415
сегодня в 11:33
как звёзды лягут ... )
Crash bandicut
Crash bandicut
сегодня в 10:59
Там где аргентинский гомик,то тренеров увольняют.Сколько уволили в барсе не сосчитать.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:51
А как собственно как должен ответить Почеттино?
Пуститься в размышления и начать мериться кто лучше?
Под часть журналюги обижаются, что к ним плохо относятся, но они сами выбрали быть такими и лесть куда не надо. Им надо залезть под кожу, задать самый тупой вопрос в надежде о сенсации. Порядочных журналистов очень мало.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:15
Всё зависит от результата в Лиге Чемпионов.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:20
Отличный тренер? Хороший тренер не сидит без работы и не ждет вариантов где полегче
drug01
drug01
сегодня в 09:08
Ох эти разговоры
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