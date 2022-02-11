Почеттино отреагировал на слухи о возможном назначении Зидана в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что летом парижан может возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан.
Зидан может стать тренером ПСЖ? Не знаю, не мне решать. Он отличный тренер, который показал в «Реале», что способен тренировать топ-клуб. Это скорее вопрос к спортивному директору или президенту ПСЖ.
Пуститься в размышления и начать мериться кто лучше?
Под часть журналюги обижаются, что к ним плохо относятся, но они сами выбрали быть такими и лесть куда не надо. Им надо залезть под кожу, задать самый тупой вопрос в надежде о сенсации. Порядочных журналистов очень мало.
Пуститься в размышления и начать мериться кто лучше?
Под часть журналюги обижаются, что к ним плохо относятся, но они сами выбрали быть такими и лесть куда не надо. Им надо залезть под кожу, задать самый тупой вопрос в надежде о сенсации. Порядочных журналистов очень мало.