Почеттино отреагировал на слухи о возможном назначении Зидана в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ прокомментировал слухи о том, что летом парижан может возглавить экс-наставник «Реала» .

Зидан может стать тренером ПСЖ ? Не знаю, не мне решать. Он отличный тренер, который показал в «Реале», что способен тренировать топ-клуб. Это скорее вопрос к спортивному директору или президенту ПСЖ .