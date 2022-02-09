Бывший тренер «Спартака» Витория может стать тренером «Аль-Ахли»

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вчера, 16:34

Экс-тренер «Спартака» может возглавить саудовский «Аль-Ахли», сообщил в «твиттере» журналист Руди Галетти.

По информации источника, саудовская команда предложила португальскому наставнику контракт на 3 года с зарплатой в 7 млн евро.

Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он возглавлял с мая по декабрь 2021 года. С «красно-белыми» португальский специалист вышел в 1/8 финала Лиги Европы.