Бывший тренер «Спартака» Витория может стать тренером «Аль-Ахли»

Экс-тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить саудовский «Аль-Ахли», сообщил в «твиттере» журналист Руди Галетти.
По информации источника, саудовская команда предложила португальскому наставнику контракт на 3 года с зарплатой в 7 млн евро.
Последним местом работы 51-летнего Витории был московский «Спартак», который он возглавлял с мая по декабрь 2021 года. С «красно-белыми» португальский специалист вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
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