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МЮ заинтересован в приглашении Энрике на пост наставника команды

сегодня, 20:52

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике входит в список вероятных кандидатов на пост наставника английского «Манчестер Юнайтед» вместе с тренером французского ПСЖ Маурисио Почеттино и рулевым нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом.

51-летний Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года с перерывами. Под его руководством команда провела 31 поединок, в которых одержала 17 побед, 8 раз сыграла вничью и 6 раз проиграла. Контракт испанского тренера с национальной сборной истекает в конце текущего сезона.

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протон
протон
сегодня в 20:59
Тогда придется продать 80% состава. Они не подходят для игры в контроль и купить за миллиарды Гави или Педри у Барсы. И главное придется ждать 2023г. Луис Энрике до конца ЧМ никуда не уйдет он сам об этом сказал на прессухе
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