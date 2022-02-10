МЮ заинтересован в приглашении Энрике на пост наставника команды

1644515575

сегодня, 20:52

Главный тренер сборной Испании входит в список вероятных кандидатов на пост наставника английского «Манчестер Юнайтед» вместе с тренером французского ПСЖ Маурисио Почеттино и рулевым нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом.

51-летний Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года с перерывами. Под его руководством команда провела 31 поединок, в которых одержала 17 побед, 8 раз сыграла вничью и 6 раз проиграла. Контракт испанского тренера с национальной сборной истекает в конце текущего сезона.