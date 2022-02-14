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Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Ман Юнайтед»

сегодня, 16:09

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Ральфом Рангником.

As утверждает, что по мнению португальского форварда, у немецкого специалиста нет достаточного уровня для работы в МЮ. Он подвергает критике тренерские методы Ральфа.

Рангник в свою очередь недоволен игрой Криштиану. При этом у тренера нет поддержки авторитетных футболистов в раздевалке.

Роналду не может забить за «Юнайтед» в 2022 году – 6 матчей подряд.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 19:06
Брать любого тренера с бровки лишь бы побыл?? Это называется логика? Вроде всем всё разъяснили сразу. Видят что у именитых и перспективных тренеров (Мойес, ЛВГ, Моур, Сульшер, Каррик) не получается то что хочется, ни игры и ни системы как при САФ тогда или как у конкурентов сейчас. Выбрали Рангника - опытного руководителя и заодно закрывающего мостик тренера. По пункту контракта, он спокойно может остаться главным менеджером на след. сезон. Как минимум, он уже задает курс направления в немецком стиле и может пригласить потом хоть Тен Хага, хоть Почеттино. А результаты прямо сейчас даже у них были бы печальными с задачей совмещать супер звезд и постройку с чисткой.
Viduka
Viduka ответ АSSАSSINS (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:00, ред.
Траты с моменты ухода Фергюсона:
Манчестер Сити - 1,5 млрд.евро
Манчестер Юнайтед - 1,3 млрд.евро
Трофеи:
Манчестер Сити - 13 (из них 4 АПЛ), т.е. порядка 115 миллионов на трофей
Манчестер Юнайтед - 5 (из них 0 АПЛ), т.е. 260 миллионов на трофей.

Кроме того, Сити хотя бы хватает ума не покупать "холодильники" за 90 млн.евро:)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 18:49
Так Криш публично ничего и не заявил о нём, вполне возможно это выдумки британской прессы, они те еще сказочники
А то что он не тренер это и ежу понятно
4RT
4RT
сегодня в 18:40
Богатые тоже плачутся
allemz
allemz ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 18:31
Зачем тогда брали менеджера с солидным контрактом, а не какого-нибудь тренера у бровки, мол чтобы подыскать более топового тренера? Логика покидает чат
112910415
112910415
сегодня в 18:23
наметилось противостояние двух нерядовых людей ... каждый из которых не соответствует занимаемому положению !
Imrebellion
Imrebellion ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:22
Да это всё постфактум рассуждения. Было бы всё изначально ясно, никто не жаловался и не скандалил бы. А на матчах видим в команде искры тренерских задумок, прогресс Санчо и т.д. А за полгода чудо редко бывает. Тухель тоже бодался за 4ку, но Лестер оказался еще большим неудачником. Вот прямо сейчас ни он, ни Пеп, ни Клопп не справились бы также, вспоминая их первые годы.
Просто есть современный фактор, игрокам бы заткнуться уже наконец и не сливать менеджеров.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:02
Долго же до Роналду эта мысль доходила. Это же изначально было ясно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:58
Большинство так считает
Elliada
Elliada
сегодня в 17:52, ред.
Пока не появился Роналду, у МЮ всё было хорошо и Сульшер всех устраивал.
allemz
allemz ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 17:42, ред.
Они угорают. Думают, в МЮ не знают, что они взяли менеджера по спортивному развитию, а не тренера. При таком подходе, я сомневаюсь, что его брали ради временного тренерства у бровки, Вудворд знает, что он не тренер, может они и не искали тренера. Сколько тренеров сменили, результата нет, думаю, тут в другом дело. Скорее всего, немца по профилю взяли, так сказать, чтобы он мог со всех сторон изучить концептуальные проблемы клуба (на управленческом и низших уровнях иерархии) и прикинуть примерные векторы развития клуба, чтобы уже под следующего "постоянного" тренера интегрировать новые решения и гнуть уже новую линию. Эдакий переход на новую модель "клубной жизнедеятельности". Мне так видится смысл пребывания Рангника в клубе. По крайней мере, немец самый распиаренный спортивный управленец на рынке.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:40
Да кто этого балвана пригласил
протон
протон
сегодня в 17:38
"Роналду считает уровень Рангника недостаточным"
"В свою очередь Рангник недоволен игрой Криштиану"
Думаю они оба правы!
протон
протон
сегодня в 17:36
У них тёрки это очевидно, после того как Рангник оставил Рона запасе в прошлой игре, я сказал то ли еще будет.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:33
он и сам так считает, но не признается...
когда наши в 45-м были в берлине, фашисты не капитулировали до последнего, так и этот "тренер" опустошать кассу будет до последнего...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:31
Рон знает что говорит
sash71
sash71
сегодня в 17:29
Возможно его додержать до конца сезона, а потом затеют глобальные перемены в МЮ
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:25
Ахахаха, все такие умные! Один расписался на целое эссе и заключил виноватым во всем Магуаера!!!
Другому ясно кто какой тренер по его трофеям! Супер аналитика. Интересно, а Клопп до БД был очень титулованным?? А его Боруссия с Лейпцигом Рангника небо и земля? Тренеры Баварии Флик и Нагельсманы были уже коронованными? Не говоря о Зидане и Гвардиоле до РМ и Барсы.
Да и где взять сразу готовых "доказанных" менеджеров? За Покета, Конте, Аллегри не боролись. Моура и Сульшера также убрали за капризы игроков.
С таким подходом ни один Тен Хаг или Энрике не продержится в этом месте.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:22
Эти двум паукам вместе не ужиться.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:13
Нечего было бегать из клуба в клуб.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:10
Это были понятно с самого начала. Но если быть до конца откровенным, то Роналду тоже не тянет уже уровень топ клуба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:57
Рон опять рулит!
faneng
faneng
сегодня в 16:45
Роналду прав.
Но вообще Роналду расплачивается за главную ошибку своей жизни - за уход из Реала в 2018 году.
Сами посудите: на момент ухода из Реала у Роналду было равенство в споре с Месси по Золотым мячам 5:5, по Золотым бутсам Месси в сезоне 2017/18 только-только вырвался вперед 4:5.
Если бы Роналду остался в Реале, он вполне мог бы претендовать на Золотой мяч-2018. Да и еще одну Золотую бутсу завоевать в испанском чемпионате проще, чем где-либо. В Испании все же открытый футбол.

Сейчас многие говорят, что в Ювентусе Роналду было лучше, чем в МЮ. Неверно. Сразу было понятно, что Ювентус - неподходящая для Роналду команда. И вообще чемпионат Италии - тяжелый для нападающих. В Ювентусе же совсем не было полузащитников-распасовщиков и совсем не было механизма контратак. Парадокс: Ювентус часто при Аллегри играл и играет от обороны, но при этом совсем не умеет контратаковать.
В Реале со временем Моуриньо были отработаны молниеносные контратаки. Сколько Роналду забил голов на контратаках! А какие партнеры у него были - Озил, ди Мария, Бензема, Кроос, Модрич, Марсело, Карвахаль.
В Ювентусе полузащиты же вообще нет. Когда Роналду пришел, считалось, что игрой в Ювентусе дирижирует Пьянич. Так себе дирижер, но и его отдали в Барселону и там он завял и скис.
А кто еще в Ювентусе мог раздавать передачи? Ремзи, Рабьо, Матьюиди? Да ну, смешные распасовщики.

Наоборот, казалось, что МЮ при Сульшере с Погда и Бруну Фернандешем - отличный вариант для Роналду, атакующая команда.
Почему с его приходом игра МЮ развалилась - загадка. Я подозреваю, что виноват Магуайер. Он из ревности стал разлагать коллектив.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:44
Всем уже понятно, что Рангник не тренер. Возможно, как функционер, спортивный директор, управленец, он неплох, но только не как тренер. С этим с Роналду, думаю согласны и остальные футболисты МЮ, только они, конечно, помалкивают, не могут себе этого позволить сказать это публично в отличии от авторитетного КР. И вообще, зря Рангник взялся тренировать, хоть и временно, лишь усугубил ситуацию. По правде говоря, надо сказать, что не только Рангник, но и сам Роналду уже вряд ли соответствует уровню МЮ. Да и микроклимат в команде с его появлением стал только напряжённее. Так что для МЮ было бы лучше, если бы оба этих персонажа покинули команду.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:32
Неудивительно, давно всем ясно что весь состав футболистов сливают игры так как недовольны тренером. Рангник слишком высокого мнения о себе,стал общаться с футболистами с позиции силы.
Футболисты МЮ достаточно высокого уровня,а Рангник даже не тренер
Не пойми кто то ли главный тренер,то ли спортивный директор.
Который гнет пальцы веером,а сопли пузырями.
KTS22
KTS22
сегодня в 16:32
А мог ьы и зарезать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:26
Думается не только Рон так считает.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:25
Да уровень немца и для Локомотива недостаточный !
Izmar
Izmar
сегодня в 16:24
Он даже для Локомотива был не годен, что уж там говорить.
beyex8bk69mm
beyex8bk69mm
сегодня в 16:20
Долго там фриц явно не задержится
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