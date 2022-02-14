Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Ман Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Ральфом Рангником.
As утверждает, что по мнению португальского форварда, у немецкого специалиста нет достаточного уровня для работы в МЮ. Он подвергает критике тренерские методы Ральфа.
Рангник в свою очередь недоволен игрой Криштиану. При этом у тренера нет поддержки авторитетных футболистов в раздевалке.
Роналду не может забить за «Юнайтед» в 2022 году – 6 матчей подряд.
Футболисты МЮ достаточно высокого уровня,а Рангник даже не тренер
Не пойми кто то ли главный тренер,то ли спортивный директор.
Который гнет пальцы веером,а сопли пузырями.
Футболисты МЮ достаточно высокого уровня,а Рангник даже не тренер
Не пойми кто то ли главный тренер,то ли спортивный директор.
Который гнет пальцы веером,а сопли пузырями.
Но вообще Роналду расплачивается за главную ошибку своей жизни - за уход из Реала в 2018 году.
Сами посудите: на момент ухода из Реала у Роналду было равенство в споре с Месси по Золотым мячам 5:5, по Золотым бутсам Месси в сезоне 2017/18 только-только вырвался вперед 4:5.
Если бы Роналду остался в Реале, он вполне мог бы претендовать на Золотой мяч-2018. Да и еще одну Золотую бутсу завоевать в испанском чемпионате проще, чем где-либо. В Испании все же открытый футбол.
Сейчас многие говорят, что в Ювентусе Роналду было лучше, чем в МЮ. Неверно. Сразу было понятно, что Ювентус - неподходящая для Роналду команда. И вообще чемпионат Италии - тяжелый для нападающих. В Ювентусе же совсем не было полузащитников-распасовщиков и совсем не было механизма контратак. Парадокс: Ювентус часто при Аллегри играл и играет от обороны, но при этом совсем не умеет контратаковать.
В Реале со временем Моуриньо были отработаны молниеносные контратаки. Сколько Роналду забил голов на контратаках! А какие партнеры у него были - Озил, ди Мария, Бензема, Кроос, Модрич, Марсело, Карвахаль.
В Ювентусе полузащиты же вообще нет. Когда Роналду пришел, считалось, что игрой в Ювентусе дирижирует Пьянич. Так себе дирижер, но и его отдали в Барселону и там он завял и скис.
А кто еще в Ювентусе мог раздавать передачи? Ремзи, Рабьо, Матьюиди? Да ну, смешные распасовщики.
Наоборот, казалось, что МЮ при Сульшере с Погда и Бруну Фернандешем - отличный вариант для Роналду, атакующая команда.
Почему с его приходом игра МЮ развалилась - загадка. Я подозреваю, что виноват Магуайер. Он из ревности стал разлагать коллектив.
Но вообще Роналду расплачивается за главную ошибку своей жизни - за уход из Реала в 2018 году.
Сами посудите: на момент ухода из Реала у Роналду было равенство в споре с Месси по Золотым мячам 5:5, по Золотым бутсам Месси в сезоне 2017/18 только-только вырвался вперед 4:5.
Если бы Роналду остался в Реале, он вполне мог бы претендовать на Золотой мяч-2018. Да и еще одну Золотую бутсу завоевать в испанском чемпионате проще, чем где-либо. В Испании все же открытый футбол.
Сейчас многие говорят, что в Ювентусе Роналду было лучше, чем в МЮ. Неверно. Сразу было понятно, что Ювентус - неподходящая для Роналду команда. И вообще чемпионат Италии - тяжелый для нападающих. В Ювентусе же совсем не было полузащитников-распасовщиков и совсем не было механизма контратак. Парадокс: Ювентус часто при Аллегри играл и играет от обороны, но при этом совсем не умеет контратаковать.
В Реале со временем Моуриньо были отработаны молниеносные контратаки. Сколько Роналду забил голов на контратаках! А какие партнеры у него были - Озил, ди Мария, Бензема, Кроос, Модрич, Марсело, Карвахаль.
В Ювентусе полузащиты же вообще нет. Когда Роналду пришел, считалось, что игрой в Ювентусе дирижирует Пьянич. Так себе дирижер, но и его отдали в Барселону и там он завял и скис.
А кто еще в Ювентусе мог раздавать передачи? Ремзи, Рабьо, Матьюиди? Да ну, смешные распасовщики.
Наоборот, казалось, что МЮ при Сульшере с Погда и Бруну Фернандешем - отличный вариант для Роналду, атакующая команда.
Почему с его приходом игра МЮ развалилась - загадка. Я подозреваю, что виноват Магуайер. Он из ревности стал разлагать коллектив.