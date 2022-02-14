Роналду считает уровень Рангника недостаточным для работы в «Ман Юнайтед»

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сегодня, 16:09

Нападающий «Манчестер Юнайтед» недоволен главным тренером команды .

As утверждает, что по мнению португальского форварда, у немецкого специалиста нет достаточного уровня для работы в МЮ . Он подвергает критике тренерские методы Ральфа.

Рангник в свою очередь недоволен игрой Криштиану. При этом у тренера нет поддержки авторитетных футболистов в раздевалке.

Роналду не может забить за «Юнайтед» в 2022 году – 6 матчей подряд.