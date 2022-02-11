Мойес: «Зума надеется, что публика простит ему этот плохой поступок»

Главный тренер «Вест Хэма» ответил на вопрос о скандале с защитником команды , который жестоко обращался со своей кошкой.

RSPCA (королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) научит Зума, как обращаться с животными. Курт полон раскаяния. Иногда нужно уметь прощать. Он полон надежды, что публика простит этот плохой поступок.

Никогда раньше не было ничего подобного. Надеюсь, у нас больше никогда не повторится подобный инцидент. Мы действительно разочарованы этим.

Все новости о «Вест Хэме» в последние пару лет были хорошими. Мы действительно хорошая команда. Мне грустно, что мы потеряли фокус по ходу очень хорошего сезона.