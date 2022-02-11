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Мойес: «Зума надеется, что публика простит ему этот плохой поступок»

вчера, 18:16

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес ответил на вопрос о скандале с защитником команды Куртом Зума, который жестоко обращался со своей кошкой.

RSPCA (королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) научит Зума, как обращаться с животными. Курт полон раскаяния. Иногда нужно уметь прощать. Он полон надежды, что публика простит этот плохой поступок.

Никогда раньше не было ничего подобного. Надеюсь, у нас больше никогда не повторится подобный инцидент. Мы действительно разочарованы этим.

Все новости о «Вест Хэме» в последние пару лет были хорошими. Мы действительно хорошая команда. Мне грустно, что мы потеряли фокус по ходу очень хорошего сезона.

Ранее стало известно, что Зума может сыграть с «Лестером», несмотря на инцидент.

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Все комментарии
старина
старина ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:15
Мишу все знают)
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:04
.
112910415
112910415
вчера в 21:37
простят, куда деваться
kust07
kust07
вчера в 20:52
Понижение ЗП до минимума.заслуживает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:25
Простите за шутку с тонким налетом расизма, но сегодня услышал фразу от Борзыкина (болельщики "Спартака" знают, кто это такой), которая меня реально улыбнула: "В противостоянии двух животных прогрессивная общественность явно встала на сторону кошки".
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:09
Зря извиняется. Речь идет о Зума и его личной кошке, а не общественной, неприкосновенность же личной жизни и право частной собственности никто не отменял. Я уже не говорю про двойные стандарты, когда эта самая общественность раздувает скандалы из-за насилия над одними животными, оправдывая и не замечая куда более масштабное уничтожение и эксплуатацию других.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 18:49
Перед общественностью. За него Мойес извиняется
Futurista
Futurista
вчера в 18:41
Кошкодеров к ответу!...
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:29
Перед кошкой?
Elliada
Elliada
вчера в 18:25
А почему Зума сам не извинится?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:24
Зря надеится, анафеме
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