Футболист второй команды «Аякса» обвиняется в изнасиловании

Полузащитник второй команды «Аякса» Донни Вармердам обвинён в изнасиловании.
Как сообщает Voetbalzone.nl, 19-летняя девушка утверждает, что полгода назад была изнасилована Вармердамом. Она уже рассказала о случившемся в полицию и написала заявление. Отмечается, что есть фото и видео, которые могут подтвердить вину игрока.
Несколько дней назад спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как стала известна история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц команды. Овермарс отправлял коллеге сообщения с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.
-помогите, раздевают! Ой не надо, я сама.
-помогите, раздевают! Ой не надо, я сама.
Скоро все футболисты начнут просто избегать женщин, чтобы их даже рядом не видели. А то кто-то что-то подумает, потом кто-то что-то придумает. И разбирайся с этим.
Скоро все футболисты начнут просто избегать женщин, чтобы их даже рядом не видели. А то кто-то что-то подумает, потом кто-то что-то придумает. И разбирайся с этим.
Надо было подождать лет 7-8, когда дурачок деньжищ заработает, рекламных контрактов поназаключает, тогда и идти в отделение
Сейчас с этого подростка что взять? Она об этом подумала вообще? Походу он на пике уже.
На вечеринки теперь лучше с нотариусом или адвокатом ходить, чтобы составить договор на акт еще как минимум двух понятых и снимать всё это дело на видеокамеру.
Надо было подождать лет 7-8, когда дурачок деньжищ заработает, рекламных контрактов поназаключает, тогда и идти в отделение
Сейчас с этого подростка что взять? Она об этом подумала вообще? Походу он на пике уже.
На вечеринки теперь лучше с нотариусом или адвокатом ходить, чтобы составить договор на акт еще как минимум двух понятых и снимать всё это дело на видеокамеру.
- сексуальный?
Не очень...
- сексуальный?
Не очень...
Меня видели в слезах.
Доказательная база - топ.
Как же всем хочется поиметь лёгких денег и славы за счёт футболистов.
шурыгины везде одинаковые....
шесть (!!!) месяцев назад и положительный исход дела для заявительницы у меня как-то не укладываются в голове вместе.
Меня видели в слезах.
Доказательная база - топ.
Как же всем хочется поиметь лёгких денег и славы за счёт футболистов.
шурыгины везде одинаковые....
шесть (!!!) месяцев назад и положительный исход дела для заявительницы у меня как-то не укладываются в голове вместе.
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Это типа в клубе, на улице, в ресторане было?
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Это типа в клубе, на улице, в ресторане было?