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Футболист второй команды «Аякса» обвиняется в изнасиловании

вчера, 15:34

Полузащитник второй команды «Аякса» Донни Вармердам обвинён в изнасиловании.

Как сообщает Voetbalzone.nl, 19-летняя девушка утверждает, что полгода назад была изнасилована Вармердамом. Она уже рассказала о случившемся в полицию и написала заявление. Отмечается, что есть фото и видео, которые могут подтвердить вину игрока.

Несколько дней назад спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как стала известна история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц команды. Овермарс отправлял коллеге сообщения с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
вчера в 23:12
А пол года ждала второй попытки?))
berda2003
berda2003
вчера в 17:37
в полиции спрашивают, а почему ч/з полгода? 71а: "... приятно вспомнить..."
4RT
4RT
вчера в 17:32
А кошки у него случайно нет?
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 17:00
Слышу крики...
-помогите, раздевают! Ой не надо, я сама.
протон
протон
вчера в 16:42
Полгода соображала, и тут после истории с дикпиками Овермарса ей дошло, что ее оказывается "изнасиловали". исходя из контекста, и того что изложено в этой новости ну максимально сомнительная история, которая попахивает желанием наживы/славы.
Скоро все футболисты начнут просто избегать женщин, чтобы их даже рядом не видели. А то кто-то что-то подумает, потом кто-то что-то придумает. И разбирайся с этим.
протон
протон
вчера в 16:41
Ну ёпрст. Это фальстарт.
Надо было подождать лет 7-8, когда дурачок деньжищ заработает, рекламных контрактов поназаключает, тогда и идти в отделение
Сейчас с этого подростка что взять? Она об этом подумала вообще? Походу он на пике уже.
На вечеринки теперь лучше с нотариусом или адвокатом ходить, чтобы составить договор на акт еще как минимум двух понятых и снимать всё это дело на видеокамеру.
протон
протон
вчера в 16:39
На меня напал маньяк!
- сексуальный?
Не очень...
протон
протон
вчера в 16:39
Есть ли какие-то доказательства?
Меня видели в слезах.
Доказательная база - топ.
Как же всем хочется поиметь лёгких денег и славы за счёт футболистов.
шурыгины везде одинаковые....
шесть (!!!) месяцев назад и положительный исход дела для заявительницы у меня как-то не укладываются в голове вместе.
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:21
хочет к менди и гринвуду
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:08
"Аякс" прямо гнездо разврата, оказывается...
Apsny
Apsny
вчера в 16:06
Не нищие же, что не могут бабу обуздать по-человечески, хуже животных.
makkie
makkie
вчера в 15:56
Отмечается, что есть фото и видео, которые могут подтвердить вину игрока.
___________________

Это типа в клубе, на улице, в ресторане было?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:39
Ещё один хочун.
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