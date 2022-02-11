Футболист второй команды «Аякса» обвиняется в изнасиловании

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вчера, 15:34

Полузащитник второй команды «Аякса» обвинён в изнасиловании.

Как сообщает Voetbalzone.nl, 19-летняя девушка утверждает, что полгода назад была изнасилована Вармердамом. Она уже рассказала о случившемся в полицию и написала заявление. Отмечается, что есть фото и видео, которые могут подтвердить вину игрока.

Несколько дней назад спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как стала известна история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц команды. Овермарс отправлял коллеге сообщения с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.