«Он Тед Лассо». Игроки «Юнайтед» шутят над тренировками Рангника и его помощником

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вчера, 19:33

Оцениваем прогресс МЮ под руководством немца.

Рангник выиграл 50% матчей у руля «Ман Юнайтед»

Ральф Рангник провел 12 матчей в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», одержал шесть побед, пять раз вничью и потерпел только одно поражение в основное время матча. Вторая неудача — вылет от «Мидлсбро» из Кубка Англии, была зафиксирована после серии пенальти. 1 поражение в 12 матчах — довольно оптимистично, а вот 50% побед скорее разочаровывают, учитывая довольно мягкий календарь в первые два месяца работы Рангника.

Немец не провел еще ни одного топ-матча, настоящие испытания ждут его впереди: скоро «Ман Юнайтед» за месяц предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и дважды с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Кстати, у Сульшера после 168 матчей у руля МЮ 55% побед, хотя в нынешнем сезоне — только 41% (7 из 17) и аналогичный процент поражений. Формально с приходом Рангника результаты улучшились, но разница в календарях не позволяет сравнивать в лоб.

Звезды снова ропщут

Авторитетный портал ESPN поделился очередной порцией инсайдов из раздевалки «Манчестер Юнайтед». Спойлер: хороших новостей для Рангника нет. Ральф так и не сблизился с командой, предпочитая держать уверенную дистанцию. Большую часть тренировок Рангник доверяет своему помощнику Крису Армасу, который стал карикатурной фигурой в клубе: футболисты между собой называют его Тедом Лассо.

Кстати, бывший игрок сборной США Крис Армас до приглашения Рангника из МЮ никогда не работал за пределами Северной Америки. А его последняя самостоятельная тренерская работа в «Торонто» завершилась бесславным увольнением после 2 побед в 15 играх. Как утверждает источник ESPN, внушительная часть команды считает тренировки Рангника и Армаса «старомодными» и «малоэффективными».

Man United’s players are frustrated with Ralf Rangnick’s squad selection methods, with some believing his training sessions are "old fashioned”.



Players have also jokingly likened assistant Chris Armas to fictional football coach Ted Lasso, sources have told ESPN. pic.twitter.com/EArcFwJKK7 — ESPN FC (@ESPNFC) February 11, 2022

Работа в основном строится на играх 11 на 11, в ходе которых отрабатывается командная организация, нет акцентов на занятиях для оттачивания определенных навыков и взаимодействий. Современные тренеры в цикле подготовки к играм используют короткие и динамичные тренировки, у Рангника и Армаса устаревший подход к поддержанию формы. Вылет из Кубка Англии и ничья с «Бернли» не добавили настроения команде: в «Ман Юнайтед» понимают, что лишились самого реального шанса на трофей, а попасть в топ-4 АПЛ будет очень сложно.

Оборона стала надежнее, но низкая продуктивность атаки удручает

Скептики из числа футболистов не смогут спорить с тем, что с приходом Рангника «Ман Юнайтед» стал надежнее обороняться. Это объективно: манкунианцы пропустили всего лишь 9 голов в 12 матчах (0.75 в среднем за игру). Для сравнения, в 12 последних матчах при Сульшере было 24 пропущенных мяча (ровно 2 в среднем за игру). А вот забитых одинаково — по 16.

Иными словами, прогресс, которого добился Рангник, зиждется на смещении игрового баланса в сторону обороны, в то время как звездная атака «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не радует: только в трех матчах под руководством немецкого босса «красные дьяволы» забили 2+ гола. При этом в двух матчах против «Бернли» и «Мидлсбро» футболисты МЮ нанесли в общей сложности 52 удара по воротам соперников, но забить смогли только два гола.

Резюме: Рангник знает свое дело, но ему сложно дается работа с людьми

Футболисты не являются экспертами в оценке тренерских методов, хотя недовольство тех, кто выходит на поле и непосредственно ведет борьбу за результат нельзя недооценивать. Репутация Рангника опережает его, так что у Ральфа совершенно точно есть система, первые плоды которой в «Манчестер Юнайтед» видны уже сейчас: совершенно нормально начинать перезагрузку команды с нормализации обороны, которая заметно прибавила в качестве, в то же время в матчах против «Мидлсбро» и «Бернли» наметился рост объема созидательных действий. Глупо отрицать наличие игрового прогресса только потому, что «красные дьяволы» не выиграли в этих матчах.

У Рангника есть знания и план по исправлению ситуации в «Манчестер Юнайтед», но он пока работает со скрипом, потому что Ральф — генератор идей, но не вдохновитель людей. Его главная проблема в том, что он не умеет (и как будто бы даже не стремится) настраиваться на одну волну с футболистами, его проект не вызывает эмоциональной заинтересованности. Наверное, именно поэтому Рангник при всех своих теоретических знаниях так и не стал топ-тренером, а чаще предпочитал работать в тени и не рвался в публичное пространство, а когда все-таки попадал под взгляды телекамер и микрофонов, то получал не самые лестные отзывы.

Так было после памятной пресс-конференции в «Локомотиве», где Рангник отбивался от конкретных вопросов пыльными формулировками и азбукой морзе. Так было и в Германии, где Ральф несколько раз выступал на телевидении в качестве эксперта. Рангник на все смотрит сквозь призму тактики и словно каждую секунду двигает в голове фишки на воображаемом тактическом планшете: зрители в «Твиттере» ZDF говорили, что под аналитику Рангника очень хорошо засыпать, а кто-то называл Ральфа немецким аналогом слова «душнила».