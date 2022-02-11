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«Он Тед Лассо». Игроки «Юнайтед» шутят над тренировками Рангника и его помощником

вчера, 19:33
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Оцениваем прогресс МЮ под руководством немца.

Рангник выиграл 50% матчей у руля «Ман Юнайтед»

Ральф Рангник провел 12 матчей в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», одержал шесть побед, пять раз вничью и потерпел только одно поражение в основное время матча. Вторая неудача — вылет от «Мидлсбро» из Кубка Англии, была зафиксирована после серии пенальти. 1 поражение в 12 матчах — довольно оптимистично, а вот 50% побед скорее разочаровывают, учитывая довольно мягкий календарь в первые два месяца работы Рангника.

Немец не провел еще ни одного топ-матча, настоящие испытания ждут его впереди: скоро «Ман Юнайтед» за месяц предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и дважды с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Кстати, у Сульшера после 168 матчей у руля МЮ 55% побед, хотя в нынешнем сезоне — только 41% (7 из 17) и аналогичный процент поражений. Формально с приходом Рангника результаты улучшились, но разница в календарях не позволяет сравнивать в лоб.

Звезды снова ропщут

Авторитетный портал ESPN поделился очередной порцией инсайдов из раздевалки «Манчестер Юнайтед». Спойлер: хороших новостей для Рангника нет. Ральф так и не сблизился с командой, предпочитая держать уверенную дистанцию. Большую часть тренировок Рангник доверяет своему помощнику Крису Армасу, который стал карикатурной фигурой в клубе: футболисты между собой называют его Тедом Лассо.

Кстати, бывший игрок сборной США Крис Армас до приглашения Рангника из МЮ никогда не работал за пределами Северной Америки. А его последняя самостоятельная тренерская работа в «Торонто» завершилась бесславным увольнением после 2 побед в 15 играх. Как утверждает источник ESPN, внушительная часть команды считает тренировки Рангника и Армаса «старомодными» и «малоэффективными».

Работа в основном строится на играх 11 на 11, в ходе которых отрабатывается командная организация, нет акцентов на занятиях для оттачивания определенных навыков и взаимодействий. Современные тренеры в цикле подготовки к играм используют короткие и динамичные тренировки, у Рангника и Армаса устаревший подход к поддержанию формы. Вылет из Кубка Англии и ничья с «Бернли» не добавили настроения команде: в «Ман Юнайтед» понимают, что лишились самого реального шанса на трофей, а попасть в топ-4 АПЛ будет очень сложно.

Оборона стала надежнее, но низкая продуктивность атаки удручает

Скептики из числа футболистов не смогут спорить с тем, что с приходом Рангника «Ман Юнайтед» стал надежнее обороняться. Это объективно: манкунианцы пропустили всего лишь 9 голов в 12 матчах (0.75 в среднем за игру). Для сравнения, в 12 последних матчах при Сульшере было 24 пропущенных мяча (ровно 2 в среднем за игру). А вот забитых одинаково — по 16.

Иными словами, прогресс, которого добился Рангник, зиждется на смещении игрового баланса в сторону обороны, в то время как звездная атака «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не радует: только в трех матчах под руководством немецкого босса «красные дьяволы» забили 2+ гола. При этом в двух матчах против «Бернли» и «Мидлсбро» футболисты МЮ нанесли в общей сложности 52 удара по воротам соперников, но забить смогли только два гола.

Резюме: Рангник знает свое дело, но ему сложно дается работа с людьми

Футболисты не являются экспертами в оценке тренерских методов, хотя недовольство тех, кто выходит на поле и непосредственно ведет борьбу за результат нельзя недооценивать. Репутация Рангника опережает его, так что у Ральфа совершенно точно есть система, первые плоды которой в «Манчестер Юнайтед» видны уже сейчас: совершенно нормально начинать перезагрузку команды с нормализации обороны, которая заметно прибавила в качестве, в то же время в матчах против «Мидлсбро» и «Бернли» наметился рост объема созидательных действий. Глупо отрицать наличие игрового прогресса только потому, что «красные дьяволы» не выиграли в этих матчах.

У Рангника есть знания и план по исправлению ситуации в «Манчестер Юнайтед», но он пока работает со скрипом, потому что Ральф — генератор идей, но не вдохновитель людей. Его главная проблема в том, что он не умеет (и как будто бы даже не стремится) настраиваться на одну волну с футболистами, его проект не вызывает эмоциональной заинтересованности. Наверное, именно поэтому Рангник при всех своих теоретических знаниях так и не стал топ-тренером, а чаще предпочитал работать в тени и не рвался в публичное пространство, а когда все-таки попадал под взгляды телекамер и микрофонов, то получал не самые лестные отзывы.

Так было после памятной пресс-конференции в «Локомотиве», где Рангник отбивался от конкретных вопросов пыльными формулировками и азбукой морзе. Так было и в Германии, где Ральф несколько раз выступал на телевидении в качестве эксперта. Рангник на все смотрит сквозь призму тактики и словно каждую секунду двигает в голове фишки на воображаемом тактическом планшете: зрители в «Твиттере» ZDF говорили, что под аналитику Рангника очень хорошо засыпать, а кто-то называл Ральфа немецким аналогом слова «душнила».

На самом деле, он перфекционист, который блестяще разбирается в теории футбола, но для применения знаний на практике ему, по всей вероятности, не хватает харизмы и человеческих качеств. Футбол — это игра с людьми на поле, а не с фишками на доске. Не удивительно, что уже дважды возникали ситуации, когда публичные заявления Рангника оспаривались его футболистами в социальных сетях (Марсьяль и Лингард). Ральф способен управлять игрой, и относительный прогресс МЮ это подтверждает, однако неумение управлять командой может испортить все.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:30
Чо за ропщение
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:52
Это все Роналдо мутит не нравится ему что он в запасе сидит
Gelious
Gelious
вчера в 20:54
Это ESPN авторитетный?! Аха-ха
Viduka
Viduka
вчера в 20:18
«Было много сказано о том, что Ральф делает разные вещи, например, отправляет людей домой с домашним заданием, и игроков это, якобы, злит. Однако это ложь.
Все, что писала пресса, это неправда, потому что я вижу, что команда и тренер зеркально отличаются от того, что про них говорят».

Люк Шоу.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:00
Этим все хиханьки да хаханьки. Конечно результата не будет если футболисты ни во что не ставят тренера.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:38
Спасибо за статью.
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