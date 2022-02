«Он Тед Лассо». Игроки «Юнайтед» шутят над тренировками Рангника и его помощником

Оцениваем прогресс МЮ под руководством немца.

Рангник выиграл 50% матчей у руля «Ман Юнайтед»

Ральф Рангник провел 12 матчей в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», одержал шесть побед, пять раз вничью и потерпел только одно поражение в основное время матча. Вторая неудача — вылет от «Мидлсбро» из Кубка Англии, была зафиксирована после серии пенальти. 1 поражение в 12 матчах — довольно оптимистично, а вот 50% побед скорее разочаровывают, учитывая довольно мягкий календарь в первые два месяца работы Рангника.

Немец не провел еще ни одного топ-матча, настоящие испытания ждут его впереди: скоро «Ман Юнайтед» за месяц предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и дважды с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Кстати, у Сульшера после 168 матчей у руля МЮ 55% побед, хотя в нынешнем сезоне — только 41% (7 из 17) и аналогичный процент поражений. Формально с приходом Рангника результаты улучшились, но разница в календарях не позволяет сравнивать в лоб.

Звезды снова ропщут

Авторитетный портал ESPN поделился очередной порцией инсайдов из раздевалки «Манчестер Юнайтед». Спойлер: хороших новостей для Рангника нет. Ральф так и не сблизился с командой, предпочитая держать уверенную дистанцию. Большую часть тренировок Рангник доверяет своему помощнику Крису Армасу, который стал карикатурной фигурой в клубе: футболисты между собой называют его Тедом Лассо.

Кстати, бывший игрок сборной США Крис Армас до приглашения Рангника из МЮ никогда не работал за пределами Северной Америки. А его последняя самостоятельная тренерская работа в «Торонто» завершилась бесславным увольнением после 2 побед в 15 играх. Как утверждает источник ESPN, внушительная часть команды считает тренировки Рангника и Армаса «старомодными» и «малоэффективными».

Man United’s players are frustrated with Ralf Rangnick’s squad selection methods, with some believing his training sessions are "old fashioned”.



Players have also jokingly likened assistant Chris Armas to fictional football coach Ted Lasso, sources have told ESPN. pic.twitter.com/EArcFwJKK7