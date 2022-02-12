Роналду плюнул в одноклубника после игры с «Саутгемптоном»

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вчера, 23:20

Форвард «Манчестер Юнайтед» попал слюной в полузащитника после окончания поединка 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).

После финального свистка португальский игрок выпил воды, затем выплюнул, попав на спину проходящего мимо Эланги.