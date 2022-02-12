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Роналду плюнул в одноклубника после игры с «Саутгемптоном»

вчера, 23:20
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал слюной в полузащитника Энтони Элангу после окончания поединка 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).

После финального свистка португальский игрок выпил воды, затем выплюнул, попав на спину проходящего мимо Эланги.

МЮ располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 баллов после 24 проведенных игр. В следующей встрече команда Ральфа Рангника на своем поле сыграет с «Брайтоном» (15 февраля).

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Все комментарии
radone
radone
сегодня в 04:30
случайно же
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:22
Вот какая Цаца!!!)).
Баобаб
Баобаб ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 03:33
Гляди ка. Гном ещё и похлеще плевался.С Малагой играли, плевал в соперника. С Хетафе плевался. Ваще урод коротконогий.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 01:09
Вследующий раз будет визжать и царапаться
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:26
Как можно плюнуть нечайно,смотря на спину)былянский поступок от кристины
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:24
Роналду пригласил его в душевую на рандеву, а вы тут из мухи слона сделали.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:24
А по морде?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:20
Как-то уже совсем некрасиво.
sash71
sash71
сегодня в 00:02
У КР7 начинают сдавать нервишки
старина
старина
вчера в 23:52
Если в ворота не попадает,то хоть в спину одноклубнику попробовал
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:50
Мерзкий поступок.
kust07
kust07
вчера в 23:44
Верблюжонок-Роналджонок. Хам и невежа. Месси такого себе не позволял
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:38
Роналдо показывает свои характер как всегда со спины
Elliada
Elliada
вчера в 23:30
И, конечно, это сойдет ему с рук. Творит всё что хочет и никаких последствий. Игрокам МЮ нужно ему темную устроить, чтобы на землю опустить, а то возомнил о себе.
протон
протон
вчера в 23:27, ред.
Новость конечно бомба.
Если преднамеренно это ужасный поступок ни как не оправдывает человека. Я понимаю игра у Рона не шла, и терки с тренером, возможно игрок провоцировал. но все же не красит.
memphis
memphis
вчера в 23:21
Новость, которую мы заслужили
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