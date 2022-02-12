Роналду плюнул в одноклубника после игры с «Саутгемптоном»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал слюной в полузащитника Энтони Элангу после окончания поединка 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).
После финального свистка португальский игрок выпил воды, затем выплюнул, попав на спину проходящего мимо Эланги.
МЮ располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 баллов после 24 проведенных игр. В следующей встрече команда Ральфа Рангника на своем поле сыграет с «Брайтоном» (15 февраля).
Если преднамеренно это ужасный поступок ни как не оправдывает человека. Я понимаю игра у Рона не шла, и терки с тренером, возможно игрок провоцировал. но все же не красит.
Если преднамеренно это ужасный поступок ни как не оправдывает человека. Я понимаю игра у Рона не шла, и терки с тренером, возможно игрок провоцировал. но все же не красит.