Дани Алвес дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании

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вчера, 17:38

Защитник «Барселоны» получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании.

Бразильский игрок получил красную карточку в игре с «Атлетико» (4:2). На 69-й минуте Алвес сзади наступил на правую голень полузащитнику Яннику Феррейре Карраско.

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано в отчете указал, что Алвес совершил фол без намерения сыграть в мяч. Минимальное наказание за такие нарушения — двухматчевая дисквалификация.

Алвес пропустит матчи против «Эспаньола» и «Валенсии» в Примере.

Недавно Алвес вошёл в список самых возрастных авторов голов в Ла Лиге.