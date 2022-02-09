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Дани Алвес дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании

вчера, 17:38

Защитник «Барселоны» Дани Алвес получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании.

Бразильский игрок получил красную карточку в игре с «Атлетико» (4:2). На 69-й минуте Алвес сзади наступил на правую голень полузащитнику Яннику Феррейре Карраско.

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано в отчете указал, что Алвес совершил фол без намерения сыграть в мяч. Минимальное наказание за такие нарушения — двухматчевая дисквалификация.

Алвес пропустит матчи против «Эспаньола» и «Валенсии» в Примере.

Недавно Алвес вошёл в список самых возрастных авторов голов в Ла Лиге.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:06
Все по делу. Это было не хорошо. Дани не прав!
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:20
Нервы сдали
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:18
Если честно заслужил.
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