Дани Алвес дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании

Защитник «Барселоны» Дани Алвес получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании.
Бразильский игрок получил красную карточку в игре с «Атлетико» (4:2). На 69-й минуте Алвес сзади наступил на правую голень полузащитнику Яннику Феррейре Карраско.
Главный арбитр Хесус Хиль Мансано в отчете указал, что Алвес совершил фол без намерения сыграть в мяч. Минимальное наказание за такие нарушения — двухматчевая дисквалификация.
Алвес пропустит матчи против «Эспаньола» и «Валенсии» в Примере.
Недавно Алвес вошёл в список самых возрастных авторов голов в Ла Лиге.