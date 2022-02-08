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Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей Академии РФС

вчера, 19:41

Пресс-служба РФС сообщает, что Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей Академии РФС.

Действующий арбитр ФИФА станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе.

Заместителем Мешкова назначен экс-ассистент и арбитр AVAR Николай Богач; также в состав отдела в качестве главных специалистов войдут экс-ассистент Вячеслав Семенов и действующий судья Евгений Турбин.

В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ, в том числе «Таланты и наставники», в соответствии с Судейской конвенцией УЕФА и международными стандартами ФИФА, а также разработка новых образовательных проектов. Кроме того, новому руководителю отдела предстоит развитие регионального направления подготовки судей через взаимодействие с региональными федерациями и межрегиональными объединениями.

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 21:17
Бедная Академия
Izmar
Izmar
вчера в 20:07
Научит как с чемоданом на матч приходить.
pomor45
pomor45
вчера в 19:51
Теперь мешковых будет пруд пруди.
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:43
Удачи тебе на этом непростом поприще
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