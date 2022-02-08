Пресс-служба РФС сообщает, что Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей Академии РФС.
Действующий арбитр ФИФА станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе.
Заместителем Мешкова назначен экс-ассистент и арбитр AVAR Николай Богач; также в состав отдела в качестве главных специалистов войдут экс-ассистент Вячеслав Семенов и действующий судья Евгений Турбин.
В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ, в том числе «Таланты и наставники», в соответствии с Судейской конвенцией УЕФА и международными стандартами ФИФА, а также разработка новых образовательных проектов. Кроме того, новому руководителю отдела предстоит развитие регионального направления подготовки судей через взаимодействие с региональными федерациями и межрегиональными объединениями.