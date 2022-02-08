Пресс-служба РФС сообщает, что Виталий Мешков возглавил отдел подготовки судей Академии РФС .

Действующий арбитр ФИФА станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе.

Заместителем Мешкова назначен экс-ассистент и арбитр AVAR Николай Богач; также в состав отдела в качестве главных специалистов войдут экс-ассистент Вячеслав Семенов и действующий судья Евгений Турбин.