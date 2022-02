Хавбек «Вест Хэма» сыграл за молодежную команду лондонцев (U-23) в матче против «Суонси» (U-23).

Поединок запомнился удалением украинца, поскольку эпизод вышел неоднозначным. Ярмоленко была показана прямая красная карточка за сомнительный фол.

Yarmolenko has been shown a red for some reason? 🤷🏻‍♂️



Very poor decision from the ref there. pic.twitter.com/SQ2lOCANCY