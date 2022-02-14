Пустовойтова высказалась о главе судейского департамента РФС Перейре

Российская судья Анастасия Пустовойтова рассказала об отношениях с руководителем судейского департамента РФС Витором Перейрой, который был назначен на должность в сентябре 2021 года.

Нашли ли общий язык с новым руководителем судей Витором Перейрой? Да, у нас отличные отношения. Как только он приступил к работе, назначил встречу со мной и Екатериной Курочкиной. Сразу дал понять, что внимание будет к нам повышенное, что на женщин-арбитров станут рассчитывать, но поблажек не будет. Мы почувствовали его поддержку, в рабочем процессе получаем от него советы. Воспринимаем это не только как информацию от руководителя, но еще и как подсказ от старшего товарища.

Какой Перейра руководитель? Так как он человек с европейским опытом, то является достаточно требовательным руководителем. При этом всегда сохраняет позитивный настрой.

Как мне кажется, этого позитива нам раньше не хватало: чувствовался напряг — и в повседневной жизни тоже. Но улыбка Витора и его отношение к делу дает нам примерно следующий посыл: «Ребята, судейство — это ваша страсть, работу важно любить и уметь получать от нее удовольствие».

Может ли Перейра напихать? Если ситуация заставит, он сможет и в жесткой форме озвучить свои требования. Такой подход мне кажется правильным, потому что в коллективе нужно уметь как поощрять, так и обозначать границы, за которые нельзя выходить.