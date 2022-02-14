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Пустовойтова высказалась о главе судейского департамента РФС Перейре

сегодня, 11:59

Российская судья Анастасия Пустовойтова рассказала об отношениях с руководителем судейского департамента РФС Витором Перейрой, который был назначен на должность в сентябре 2021 года.

Нашли ли общий язык с новым руководителем судей Витором Перейрой? Да, у нас отличные отношения. Как только он приступил к работе, назначил встречу со мной и Екатериной Курочкиной. Сразу дал понять, что внимание будет к нам повышенное, что на женщин-арбитров станут рассчитывать, но поблажек не будет. Мы почувствовали его поддержку, в рабочем процессе получаем от него советы. Воспринимаем это не только как информацию от руководителя, но еще и как подсказ от старшего товарища.

Какой Перейра руководитель? Так как он человек с европейским опытом, то является достаточно требовательным руководителем. При этом всегда сохраняет позитивный настрой.

Как мне кажется, этого позитива нам раньше не хватало: чувствовался напряг — и в повседневной жизни тоже. Но улыбка Витора и его отношение к делу дает нам примерно следующий посыл: «Ребята, судейство — это ваша страсть, работу важно любить и уметь получать от нее удовольствие».

Может ли Перейра напихать? Если ситуация заставит, он сможет и в жесткой форме озвучить свои требования. Такой подход мне кажется правильным, потому что в коллективе нужно уметь как поощрять, так и обозначать границы, за которые нельзя выходить.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 14:10
Разумные слова, Анастасия.
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
сегодня в 14:08
Ждем обвинений , в том, что Виктор Перейро до них домагался и слал половые генталии в сообщениях.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:16
Настя оценила положительно, женщина всегда сердцем чувствует её не обманешь.
kust07
kust07
сегодня в 13:08
Перейра может напихать).. надо же Пустовойтова уже в курсе...
beefs
beefs
сегодня в 12:28
в мире сейчас модно выдвигать женщин в мужской футбол, я думаю не за горами и у нас появление судьи-женщины в РПЛ...
Cat01
Cat01
сегодня в 12:23
Всё будет хорошо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:06
Я думаю, пора уже увидеть Анастасию в РПЛ, потому что это нонсенс - у нас лучшая судья мира в женском футболе, и судит ФНЛ. Раз она сдала тесты для РПЛ, то в чем проблема?
lotsman
lotsman
сегодня в 12:04
А своих нет? Обязательно иностранец нужен?
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