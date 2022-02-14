Гвардиола — о контракте с «Сити»: «Я не собираюсь быть Алексом Фергюсоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» с юмором высказался о возможном продлении контракта с «горожанами». Текущее соглашение испанского специалиста рассчитано до лета 2023 года.

Я не собираюсь быть сэром Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь [смеётся]. У меня еще есть полтора года по контракту, это большой срок. В «Манчестер Сити» хорошая атмосфера, и это всегда помогает.

Мы проходим взлёты и падения вместе. Уже шесть сезонов. В клубе всегда была хорошая атмосфера, иначе мы бы не выиграли трофеи. Самое главное – это хорошие отношения.