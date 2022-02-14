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Гвардиола — о контракте с «Сити»: «Я не собираюсь быть Алексом Фергюсоном»

сегодня, 20:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором высказался о возможном продлении контракта с «горожанами». Текущее соглашение испанского специалиста рассчитано до лета 2023 года.

Я не собираюсь быть сэром Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь [смеётся]. У меня еще есть полтора года по контракту, это большой срок. В «Манчестер Сити» хорошая атмосфера, и это всегда помогает.

Мы проходим взлёты и падения вместе. Уже шесть сезонов. В клубе всегда была хорошая атмосфера, иначе мы бы не выиграли трофеи. Самое главное – это хорошие отношения.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 22:46
уйдёт в сборную Нидерландов, вроде как туда его сватали
Pervomaez
Pervomaez ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:45
Сто процентов согласен со всем
Incredulous
Incredulous
сегодня в 22:15
Ты никогда и не будешь даже близко стоять с сэром Алексом Фергюсоном. Фергюсон сделал МЮ лучшим клубом своего времени из посредственного клуба, и держал эту планку долгие годы. а Гвардиола - это полностью тепличный тренер, который умеет работать только в максимально комфортных условиях, и который боится малейших трудностей, максимально пытаясь их избежать.
Igo0rek
Igo0rek ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 22:04
Так он еще в прошлом сезоне сказал, что сезон 2023 будет для него последним в Сити.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:44
Ему никогда не стать как СА Ф
протон
протон ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 21:19
Вполне возможно, Посмотреть в Челси было бы интересно.
beefs
beefs
сегодня в 20:47
Похоже что он готовится дернуть с МС...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 20:47
Смешат те, кто сравнивают тренеров, и особенно разных команд разной эпохи. А еще больше вызывает вопросы на адекватность людей, когда начинают приуменьшать заслуги таких величин сидя у себя не пойми где.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 20:46
Это понятно.
протон
протон
сегодня в 20:31
Больше всего умиляют люди, которые мало знакомы с историей как минимум самого Сэра Алекса. Мало кто знает, как он со скромным Абердином добивался результатов, как принял МЮ и сделал из откровенно слабого клуба с претензией на историческую топовость(прям как нынешний МЮ) и сделал из него гегемона. Но главное его умение это подстраиваться под меняющуюся игру. При этом без невероятных трансферных трат. Футболистов Ферги подбирал точечно и точно не бросался колоссальными суммами ежегодно, как это делает Пеп. Напомню, что большинство кризисных позиций он закрывал имеющимися футболистами, и стабильно открывал футболистов из академии. Пеп же привык приходить в команды на пике и уходить, если его что-то не устраивает. Все говорят про его гениальность, но я не пойму, как с той Баварией можно было не выиграть ЛЧ. И в Ман Сити он до сих пор, потому что ему продолжают покупать супер топ футболистов. Пойдут небольшие проблемы, и Пеп начнет искать варианты. Вот и Ливерпуль Клоппа у него самая дорогая и укомплектованная команда, хотя состав сити по глубине НАМНОГО превосходит в принципе любую команду в Мире, и то, что ему не купили Кейна, не делает из него тренера-страдальца. По итогу, фанаты Пепа, а больше фанаты Барсы (будь Пеп легендой и тренером Валенсии, то его заслуги преуменьшались бы перед условным Моуриньо, а не наоборот) пытаются ловко манипулировать фактами, но суть остаётся прежней: Пеп всегда руководит самой качественной командой по составу, а когда начинаются проблемы с этой невероятной командой, он пытается найти лучший вариант. И, опять же, с лучшим составом за последние 10-12 лет, у него всего две победы в ЛЧ, где его команды по достоинству выкидывали из этого турнира, либо качественно тактически переигрывая (Интер Моуриньо), либо просто разнося в пух и прах
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