«Зенит» продлит с Оздоевым контракт на 2 года

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сегодня, 15:45

«Зенит» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды .

По информации источника, новое соглашение петербургского клуба с 29-летним хавбеком будет рассчитано на два года.

Оздоев выступает за сине-бело-голубых с января 2018 года.

В январе генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.