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«Зенит» продлит с Оздоевым контракт на 2 года

сегодня, 15:45

«Зенит» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Магомедом Оздоевым.

По информации источника, новое соглашение петербургского клуба с 29-летним хавбеком будет рассчитано на два года.

Оздоев выступает за сине-бело-голубых с января 2018 года.

В январе генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:56
Хорошая новость. Удачи,Магомед и без травм!
Мага боец, выкладывается в каждом матче. По любому продлевать надо
Шандор
Шандор
сегодня в 18:00, ред.
Слава богу, что Удоев продолжит доить Зенит, хорошо к Газпромовской титьке при-
сосался! Еще много может высосать, если сосать будет хорошо, например как Дзюба.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:58
Знать не таким страшным оказалось понижении зарплаты. Понизили, но она наверняка оказалась больше зарплат в других клубах.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:11
Посмотрим как дальше сложится карьера..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:04
Правильное решение, такими игроками с нужным паспортом не разбрасываются...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:59
Еще два года лазурной клетки)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:57
Видать согласился на понижение зарплаты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:54
Ээх, ЦСКА не успел!😜
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