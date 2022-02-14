«Зенит» продлит с Оздоевым контракт на 2 года

«Зенит» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником команды Магомедом Оздоевым.
По информации источника, новое соглашение петербургского клуба с 29-летним хавбеком будет рассчитано на два года.
Оздоев выступает за сине-бело-голубых с января 2018 года.
В январе генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах футболистов клуба.
Мага боец, выкладывается в каждом матче. По любому продлевать надо
Мага боец, выкладывается в каждом матче. По любому продлевать надо
сосался! Еще много может высосать, если сосать будет хорошо, например как Дзюба.
сосался! Еще много может высосать, если сосать будет хорошо, например как Дзюба.