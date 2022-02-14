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В «Ювентусе» ответили на вопрос касательно продления контракта с Дибалой

сегодня, 15:51

Спортивный директор «Ювентуса» Павел Недвед косвенно ответил на вопрос касательно продления контракта с нападающим команды Пауло Дибалой. Соглашение с аргентинцем истекает летом.

Нам приходится иметь дело с большим количеством продлений контрактов. В июне их должно быть 4 или 5, и мы, безусловно, будем работать в ближайшие недели над решением этой отдельной проблемы.

Они профессионалы, и заметно, что им не все равно.

Ранее появлялась информация, что услуги Дибалы были предложены шести клубам АПЛ.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:12, ред.
Спортивный директор и не знает сколько у него игроков для продления контрактов . Очень сомневаюсь. А у Дибала явные проблемы с Аллегри. И их точно надо решать в первую очередь.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:57
Ничего страшного
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:55
Очень интересно...
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