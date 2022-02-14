В «Ювентусе» ответили на вопрос касательно продления контракта с Дибалой

Спортивный директор «Ювентуса» Павел Недвед косвенно ответил на вопрос касательно продления контракта с нападающим команды Пауло Дибалой. Соглашение с аргентинцем истекает летом.
Нам приходится иметь дело с большим количеством продлений контрактов. В июне их должно быть 4 или 5, и мы, безусловно, будем работать в ближайшие недели над решением этой отдельной проблемы.
Они профессионалы, и заметно, что им не все равно.
Ранее появлялась информация, что услуги Дибалы были предложены шести клубам АПЛ.