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«Газизову хочется всего и сразу». Юрист «Спартака» — о суде с Федуном

вчера, 17:45

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о суде между Шамилем Газизовым и Леонидом Федуном.

Не за горами весна. «Время планов и предположений», – как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остается только додумывать.

Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6-й кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 миллионов рублей.

То есть, господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить.

Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному – хлеб, сытому – причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит».

Газизов ушел из «Спартака» в декабре 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода и вернулся в «Уфу».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:34
За полгода работы 400 лимонов- лицо у Газизова может треснуть
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:12, ред.
Газизов действует в духе своего времени, и людей сферы(распила), в которой работает)))
мне он не кажется белой вороной среди них))
да и к тому же, не адвокату Федуна роптать то... он будет рад и третьему иску Газизова, будет над чем работать и навещать дядю который платит.. и газизову и ему, и одной гадалке гороскопов))
протон
протон
вчера в 22:50
Не знаю, на что вообще рассчитывает Газизов, тягаясь с мужем Зокремы в нашем суде.Понятное дело, что Басманный Суд на стороне олигарха Федуна.Вы видели когда-нибудь, чтобы у нас в России простые люди дела у олигархов выигрывали? Вот и я нет.
makkie
makkie
вчера в 20:53
Шамилю самолюбие не позволяет признать поражение.
Достаточно того, что он подвёл Спартак с трансферами и перевёл 80 млн рублей себе на счёт - это ли не мошенничество в особо крупных размерах?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:16
Шамилька всех достал, кто бы его утихомирил.
izrafel
izrafel
вчера в 18:49
Чем бы дитяти не тешились....лишь бы не плакали...
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:28
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:25
Бог с ним с Федуном, Газизов до такой степени оборзел, что ради продолжения распила денег в РПЛ и сохранения прописки "Уфы" в Высшей Лиге хочет лишить возможности клубы ФНЛ выходить в Российскую Премьер Лигу.
старина
старина
вчера в 18:04
И рыбку съесть и на.....Ну вы меня поняли
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Зря ты уважаемый юрист так о Газизове . Попьёт он ещё кровинушки 💰 💰 💰 Федунской !!!)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:54
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:54
Не знаю, на что вообще рассчитывает Газизов, тягаясь с мужем Зокремы в нашем суде.Понятное дело, что Басманный Суд на стороне олигарха Федуна.Вы видели когда-нибудь, чтобы у нас в России когда все схвачено дела у олигархов выигрывали? Вот и я нет.... ну а так что, "Сразу на двух конях? Седалища не хватит".. хороший юридический аргумент.... надо запомнить и как-нибудь использовать, когда стандартное "а рожа не треснет" уже не будет достаточным....:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:53
Шамиль попутал малёха)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:53
Вторая поговорка скорее всего армейская...
lotsman
lotsman
вчера в 17:46
Губа не дура.))
Cat01
Cat01
вчера в 17:46
Удачи им
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