УЕФА подал в суд на пиццерию из-за блюда «Лига Шампиньонов»

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сегодня, 18:09

УЕФА решил засудить немецкую пиццерию Pizza Wolke. Причина — название пиццы Champignons League созвучно с названием турнира Лига Чемпионов (Champions League), который проводится под эгидой УЕФА .

В пиццерии же заявили, что эта ситуация станет для нее отличной рекламой.