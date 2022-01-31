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УЕФА подал в суд на пиццерию из-за блюда «Лига Шампиньонов»

сегодня, 18:09

УЕФА решил засудить немецкую пиццерию Pizza Wolke. Причина — название пиццы Champignons League созвучно с названием турнира Лига Чемпионов (Champions League), который проводится под эгидой УЕФА.

В пиццерии же заявили, что эта ситуация станет для нее отличной рекламой.

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Перевод с 24hoursworld.com
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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 18:33
Вы могли это раньше сказать ,хотя бы где нибудь в обед. Я и очки на комментариях не собирал. У меня всего то 60 очков.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 18:29
Вы только добавили головную боль . Как делать правильно ставки на то что вы придумали никто толком не понимает. И это же вы видите прекрасно. Какие-то варианты , потом да/ нет , где и как ставить сколько очей . Расшифруйте наглядно с вашим например ответом на то что вы нам дали . Как бы вы ответили правильно на этот ребус . Сделайте пожалуйста скрин ваших ответов и скиньте сюда чтобы люди увидели правильность заполнения. Спасибо вам за понимание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:28
Помнится, лет 20 назад такими делами грешили китайцы и корейцы.
Брали известный бренд и меняли/добавляли букафку. ВСЁ! Буква другая, слово тоже.
На память сходу пришли Хонда/Хундай (у них даже эмблемы похожие) , Сони/Сонни, Адидас/АдиМАс (лично видел).
И доказать что то будет хлопотно, как в песне пару аккордов поменять...
kasyak7
kasyak7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:28
Да пипец просто,!
Давайте по чесноку!
это после матча всем лидерам с одинаковым количеством очков пусть футболку и ВИП дают.
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 18:27
В линии появился матч.
allemz
allemz
сегодня в 18:26, ред.
УЕФА отказали в проценте, беда!)
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:25
Админы так не честно!!!! Вам ещё утром задавали вопрос почему один матч на ставках. Вопрос остался без ответа.
Теперь получается большинство Соккера слило все очки на один матч Лячи-Партизани.
Далее вы ставите непонятные вопросы.. сам черт ногу сломает
теперь матч на который у меня и очков не хватает.. Да я и не собирал очки..
Как быть???
4RT
4RT
сегодня в 18:24
В России эту лигу уже давно так обзывают
Futurista
Futurista
сегодня в 18:24
Среди чемпионов тоже есть шампиньоны)...

Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:22
Похоже новый спонсор Лиги Чемпионов нарисовался.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 18:21, ред.
Шуки шепелявые
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:20
Захотелось пиццы на халяву
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 18:20
Нашли до чего докопаться
протон
протон
сегодня в 18:16
Благодаря этому эта пиццерия ещё будет более популярной :) теперь о ней даже в России знают
lotsman
lotsman
сегодня в 18:15
Хорошая реклама для пиццерии.
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