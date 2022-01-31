УЕФА подал в суд на пиццерию из-за блюда «Лига Шампиньонов»

УЕФА решил засудить немецкую пиццерию Pizza Wolke. Причина — название пиццы Champignons League созвучно с названием турнира Лига Чемпионов (Champions League), который проводится под эгидой УЕФА.
В пиццерии же заявили, что эта ситуация станет для нее отличной рекламой.
Брали известный бренд и меняли/добавляли букафку. ВСЁ! Буква другая, слово тоже.
На память сходу пришли Хонда/Хундай (у них даже эмблемы похожие) , Сони/Сонни, Адидас/АдиМАс (лично видел).
И доказать что то будет хлопотно, как в песне пару аккордов поменять...
Брали известный бренд и меняли/добавляли букафку. ВСЁ! Буква другая, слово тоже.
На память сходу пришли Хонда/Хундай (у них даже эмблемы похожие) , Сони/Сонни, Адидас/АдиМАс (лично видел).
И доказать что то будет хлопотно, как в песне пару аккордов поменять...
Давайте по чесноку!
это после матча всем лидерам с одинаковым количеством очков пусть футболку и ВИП дают.
Давайте по чесноку!
это после матча всем лидерам с одинаковым количеством очков пусть футболку и ВИП дают.
Теперь получается большинство Соккера слило все очки на один матч Лячи-Партизани.
Далее вы ставите непонятные вопросы.. сам черт ногу сломает
теперь матч на который у меня и очков не хватает.. Да я и не собирал очки..
Как быть???
Теперь получается большинство Соккера слило все очки на один матч Лячи-Партизани.
Далее вы ставите непонятные вопросы.. сам черт ногу сломает
теперь матч на который у меня и очков не хватает.. Да я и не собирал очки..
Как быть???
https://youtu.be/Ur7JOOhnf98