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Бывшая жена Мамаева требует взыскать с Павла 250 млн рублей и Bentley

вчера, 17:13

Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Химок» Павла Мамаева, подала судебный иск на футболиста.

Алана требует взыскать с Павла 250 млн рублей и автомобиль Bentley Continental GT.

Мамаев развёлся со своей бывшей супругой в апреле прошлого года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:45
посмотрим, что суд решит
Loko57
Loko57 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:34
В том то и суть что они уже вроде всё поделили. Поэтому интересны аргументы для данных требований.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:19
И табуретку....
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:18
Таких денег ни одна б...ь не стоит
cska1948
cska1948 ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 18:28
По закону всё что нажито в браке делится между супругами, в случае развода, ПОПОЛАМ. Поэтому за успешными спортсменами идёт настоящая охота. В советские времена девчонки мечтали выйти замуж за офицеров. Поэтому на выпускной вечер в военные училища слетались невесты с разных концов Союза. Времена изменились. Теперь невесты охотятся за спортсменами.
Futurista
Futurista
вчера в 18:20
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:20
Ну, всё логично - без 250 лямов Бентли не прокормишь
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:07
Вредно не хотеть!
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:05
Хотеть не вредно!
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:56
Хотеть не вредно...
протон
протон
вчера в 17:39
Решила поживиться нахаляву. Как она сказала недавно в интервью, "мне придётся продать ОДИН ИЗ моих автомобилей, чтобы содержать детей".
Нифига себе запросы! Чего она добилась, кроме того, что стала на несколько лет куклой для парня, зарабатывающего невероятно большие для России деньги?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:37
На сей раз мамай обречён.
протон
протон
вчера в 17:36
Интересно узнать сколько из этих "совместно нажитых" миллионов нажила лично она?)
Наверняка 0 процентов. Она при этом ни рубля не вложила в это "совместно"нажитое. А потом удивления, почему мужики в ЗАГС не хотят. Чистое же обувалово, так как для детей такие огромные суммы не нужны, чтобы накормить, одеть и выучить...
Притом что небось еще домработницу нанимали, чтобы самой не убирать и не готовить. Помню когда он перешел в Краснодар, она кривила свое лицо что типа "недостаточно утонченный и пафосный город" для нее после Мск... притом что сама абсолютно малограмотно говорит, нахватавшись штампов из ютуба типа "абьюз", "зона комфорта".

Я понимаю, была бы новость"бывшая жена Мамаева хочет найти работу". Вот это действительно сенсация.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:34
И самолет бизнес джет)))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:31
пусть он у нее тогда тоже половину отсудит, силикон из одной сиськи
Loko57
Loko57
вчера в 17:30
Хотелось бы узнать не о том что хочет, а чем она аргументирует данный запрос.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:23
Она что заработала бентли за 250 млн?Пока по башке не получит от Павла табуреткой не успокоиться скорее всего.
4RT
4RT
вчера в 17:18
Бентли как кошелёк для 250 млн
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:13
Хороший у неё аппетит...
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