Бывшая жена Мамаева требует взыскать с Павла 250 млн рублей и Bentley

Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Химок» Павла Мамаева, подала судебный иск на футболиста.
Алана требует взыскать с Павла 250 млн рублей и автомобиль Bentley Continental GT.
Мамаев развёлся со своей бывшей супругой в апреле прошлого года.
Нифига себе запросы! Чего она добилась, кроме того, что стала на несколько лет куклой для парня, зарабатывающего невероятно большие для России деньги?
Нифига себе запросы! Чего она добилась, кроме того, что стала на несколько лет куклой для парня, зарабатывающего невероятно большие для России деньги?
Наверняка 0 процентов. Она при этом ни рубля не вложила в это "совместно"нажитое. А потом удивления, почему мужики в ЗАГС не хотят. Чистое же обувалово, так как для детей такие огромные суммы не нужны, чтобы накормить, одеть и выучить...
Притом что небось еще домработницу нанимали, чтобы самой не убирать и не готовить. Помню когда он перешел в Краснодар, она кривила свое лицо что типа "недостаточно утонченный и пафосный город" для нее после Мск... притом что сама абсолютно малограмотно говорит, нахватавшись штампов из ютуба типа "абьюз", "зона комфорта".
Я понимаю, была бы новость"бывшая жена Мамаева хочет найти работу". Вот это действительно сенсация.
Наверняка 0 процентов. Она при этом ни рубля не вложила в это "совместно"нажитое. А потом удивления, почему мужики в ЗАГС не хотят. Чистое же обувалово, так как для детей такие огромные суммы не нужны, чтобы накормить, одеть и выучить...
Притом что небось еще домработницу нанимали, чтобы самой не убирать и не готовить. Помню когда он перешел в Краснодар, она кривила свое лицо что типа "недостаточно утонченный и пафосный город" для нее после Мск... притом что сама абсолютно малограмотно говорит, нахватавшись штампов из ютуба типа "абьюз", "зона комфорта".
Я понимаю, была бы новость"бывшая жена Мамаева хочет найти работу". Вот это действительно сенсация.