ГлавнаяНовостиСуды

Адвокат прокомментировала ход дела Хохлова в отношении «Фейсбука»

07 февраля 2022, 15:23

Анна Варганова, адвокат российского тренера Дмитрия Хохлова, рассказала о ходе дела своего клиента по отношению к социальной сети «Фейсбук».

Сегодня суд снова не вынес решения по делу Дмитрия Хохлова. «Фейсбук» принёс очень большое ходатайство о том, что считает, что данное дело неподсудно Российскому суду, как и все дела в отношении «Фейсбука» не должны рассматриваться в России.

Мы уточнили исковые требования, теперь у нас есть время на ознакомление. Суд дал время по нашему иску до 21 февраля. Просим взыскать ущерб за вред, который был причинён имени Дмитрия Хохлова по статье 19 ГК. Если у человека есть имя, то оно рассматривается как нематериальное благо. Праву на имя нельзя вредить.

«Фейсбук» удаляет любые публикации с упоминанием имени Хохлова. Сейчас у «Фейсбука» возражения и ходатайства о прекращении дел в России и в принципе.

Все новости
Бывшая жена Мамаева требует взыскать с Павла 250 млн рублей и Bentley
Вчера, 17:13
СлухиУЕФА не подаст в суд на пиццерию из-за блюда «Лига шампиньонов»
01 февраля
УЕФА подал в суд на пиццерию из-за блюда «Лига Шампиньонов»
31 января
Суд изъял у Бензема 230 000 евро по делу о шантаже Вальбуэна
29 января
Экс-гендиректору «Тамбова» продлили срок содержания под стражей на 2 месяца
20 января
Робиньо получил 9 лет за групповое изнасилование
19 января
Сортировать
Все комментарии
4RT
4RT
07 февраля в 19:54
Будет теперь Димка Украинка
Gahi
Gahi
07 февраля в 19:00
Видать Дмитрий Хохлов долго собирается варганить, но получиться у него со своим адвокатом сварганить это дело . Посмотрим насколько это удастся адвокату Анне Варгановой, удовлетворить в решение суда своего клиента, в претензиях к "Фейсбук". Удачи
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
07 февраля в 17:41
По истечению контракта с Фиоринтиной - Кокорин сменил фамилию на Хохлов)
Свeтозар
Свeтозар
07 февраля в 16:40
Дело ясное, что дело темное
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 16:22
Когда пилотам прямо скажем , делать нечего !!!)
112910415
112910415
07 февраля в 16:02
станет, станет сказочно богатым Дмитрий Хохлов !
но придётся подождать
beefs
beefs
07 февраля в 15:36
вот такие дела!!!
протон
протон
07 февраля в 15:35
Если начнут банить за чехов, то и Антона Павловича удалят вслед за Пушкиным.
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 15:30
Короче Дима не получит ничего
wesqa635q3mr
wesqa635q3mr
07 февраля в 15:23
Это весьма любопытно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100