Мбаппе — лучший игрок матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» .

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16 февраля 2022, 01:18

Нападающий ПСЖ признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Форвард отметился голом на 94-й минуте встречи, который принёс победу его команде.