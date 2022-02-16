Мбаппе — лучший игрок матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» .

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).
Форвард отметился голом на 94-й минуте встречи, который принёс победу его команде.
|Пари Сен-Жермен1 : 0Реал
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).
Форвард отметился голом на 94-й минуте встречи, который принёс победу его команде.
К сожалению(
Теперь в футболе новые короли.
Мбаппе номер один сейчас!
К сожалению(
Теперь в футболе новые короли.
Мбаппе номер один сейчас!
Очень спорное решение, но мои искренние поздравления Килиану !!! Я думаю что большинство адекватных болельщиков и не только людей болеющих за Реал могли не заметить сейвы Куртуа и спасение удара Месси с пенальти которое отразил голкипер сливочных. На мой субъективный взгляд Куртуа был просто одним единственным футболистом в стане сливочных, который отдался всего себя для того чтобы сделать всё для самого положительного исхода этого противостояния. И вполне возможно он и был героем всего матча. Ну а Килиан сделал то что должен был сделать может быть ещё раньше как нападающий Парижан. Но и этому был помехой всё тот же Куртуа , который отражал всё что летело в створ ворот. И только в добавленое время на девяносто четвёртой минуте когда уже и физически и морально игроки Реала были скорее всего в мыслях опустошены тяжёлым матчем для них вместе с Куртуа потеряли концентрацию и поплатились вот этим шедевральным проходом Мбаппе который и довёл этот матч в принципе до логического конца и победы над Реалом . Что скорее и послужило тому чтобы признать его лучшим игроком этого матча . С чем его и ещё раз поздравляю !!! Теперь добро пожаловать в Реал !!!) Всем Добра !!!
Очень спорное решение, но мои искренние поздравления Килиану !!! Я думаю что большинство адекватных болельщиков и не только людей болеющих за Реал могли не заметить сейвы Куртуа и спасение удара Месси с пенальти которое отразил голкипер сливочных. На мой субъективный взгляд Куртуа был просто одним единственным футболистом в стане сливочных, который отдался всего себя для того чтобы сделать всё для самого положительного исхода этого противостояния. И вполне возможно он и был героем всего матча. Ну а Килиан сделал то что должен был сделать может быть ещё раньше как нападающий Парижан. Но и этому был помехой всё тот же Куртуа , который отражал всё что летело в створ ворот. И только в добавленое время на девяносто четвёртой минуте когда уже и физически и морально игроки Реала были скорее всего в мыслях опустошены тяжёлым матчем для них вместе с Куртуа потеряли концентрацию и поплатились вот этим шедевральным проходом Мбаппе который и довёл этот матч в принципе до логического конца и победы над Реалом . Что скорее и послужило тому чтобы признать его лучшим игроком этого матча . С чем его и ещё раз поздравляю !!! Теперь добро пожаловать в Реал !!!) Всем Добра !!!