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Мбаппе — лучший игрок матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал»

16 февраля 2022, 01:18
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Форвард отметился голом на 94-й минуте встречи, который принёс победу его команде.

Мбаппе — лучший игрок матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал»

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
16 февраля в 09:33
Я бы так не сказал,лучший игрок ПСЖ вчера это- Верратти,а Камерунский Эму из 10 ти раз один раз попал и то с огромной заслуги Неймара!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 февраля в 09:14
.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
16 февраля в 08:54
Мы все так долго привыкли к тому что кроме Месси и Роналду больше никого нет, что не хотим замечать явный факт: их время почти прошло.
К сожалению(
Теперь в футболе новые короли.
Мбаппе номер один сейчас!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 08:48
Победили да и ладно...
Gahi
Gahi
16 февраля в 08:29, ред.
Победный гол перевесил чашу весов в сторону Мбаппе, а Куртуа выглядел здорово, один пенальти парировать от Месси большого стоит. Удачи
q3mxnmjrwr79
q3mxnmjrwr79
16 февраля в 08:23
Тут выбор однозначен
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 06:55
Если бы сыграли 0-0, то лучшим был бы Куртуа. Ну а так, конечно, Мбаппе, двух мнений быть не может. Француз вырывает победу для ПСЖ на последних секундах, делая разницу, и только он должен и быть лучшим игроком.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 06:17
Теперь переход в "Реал" под вопросом?
ABir
ABir
16 февраля в 05:50
Не дотерпели сливочные до ничьей. Жаль
112910415
112910415
16 февраля в 05:17
показал себя Реалу с лучшей стороны
Comentarios
Comentarios ответ амурец (раскрыть)
16 февраля в 02:28
Ему там свой в мыжцу заехал немного поплыл
амурец
амурец
16 февраля в 02:26
гол конечно Мбаппе завил красивый, но ведь ещё надо было обратить внимание на игру Куртуа
Comentarios
Comentarios
16 февраля в 01:56
С Куртуа делали матч
Cat01
Cat01
16 февраля в 01:49
Сделал результат
drug01
drug01
16 февраля в 01:48
Надо мяч ему вручить
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 01:47
Мбаппе — лучший игрок матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» .
Очень спорное решение, но мои искренние поздравления Килиану !!! Я думаю что большинство адекватных болельщиков и не только людей болеющих за Реал могли не заметить сейвы Куртуа и спасение удара Месси с пенальти которое отразил голкипер сливочных. На мой субъективный взгляд Куртуа был просто одним единственным футболистом в стане сливочных, который отдался всего себя для того чтобы сделать всё для самого положительного исхода этого противостояния. И вполне возможно он и был героем всего матча. Ну а Килиан сделал то что должен был сделать может быть ещё раньше как нападающий Парижан. Но и этому был помехой всё тот же Куртуа , который отражал всё что летело в створ ворот. И только в добавленое время на девяносто четвёртой минуте когда уже и физически и морально игроки Реала были скорее всего в мыслях опустошены тяжёлым матчем для них вместе с Куртуа потеряли концентрацию и поплатились вот этим шедевральным проходом Мбаппе который и довёл этот матч в принципе до логического конца и победы над Реалом . Что скорее и послужило тому чтобы признать его лучшим игроком этого матча . С чем его и ещё раз поздравляю !!! Теперь добро пожаловать в Реал !!!) Всем Добра !!!
Ice van Reed
Ice van Reed
16 февраля в 01:45
Красава!!! Хоть Неймар на поле, Хоть Месси, а Мбаппе делает своё дело!!! Вот он истинный Чемпион Мира!!!
УЕСКА
УЕСКА
16 февраля в 01:33
Мбаппе красавчик. В соло гол сделал.
David Young
David Young
16 февраля в 01:23
На мой взгляд, Куртуа заслужил немного больше. Но Мбаппе стал героем матча и тем кто добыл победы своей команды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 01:21
Поздравляю его с этим событием!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 01:21
Вполне заслуженно .
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