Бернарду Силва — лучший игрок матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).
Силва отметился дублем и результативной передачей, чем помог своей команде одержать разгромную победу в гостях.
|Спортинг0 : 5Манчестер Сити
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).
Силва отметился дублем и результативной передачей, чем помог своей команде одержать разгромную победу в гостях.