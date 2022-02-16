Бернарду Силва — лучший игрок матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»

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16 февраля 2022, 01:22

Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).

Силва отметился дублем и результативной передачей, чем помог своей команде одержать разгромную победу в гостях.