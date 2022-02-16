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Бернарду Силва — лучший игрок матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»

16 февраля 2022, 01:22
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).

Силва отметился дублем и результативной передачей, чем помог своей команде одержать разгромную победу в гостях.

Бернарду Силва — лучший игрок матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 февраля в 15:54
Не согласен, нл пусть
Igo0rek
Igo0rek
16 февраля в 09:39
Силва в последние два сезона очень прогрессирует. Главное не останавливаться.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 07:37
Силва красавчик, полезно отыграл, особенно первый мяч
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 07:25
Выбрали лучшего значит лучший.
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 01:28, ред.
Мои поздравления МС и Силве !!!
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