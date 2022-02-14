Мбаппе, Холанд и Куртуа. Действующие звёзды футбола, которые мечтают о первой победе в Лиге чемпионов

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вчера, 15:32

Некоторые могут выиграть «ушастого» уже в этом году.

Джанлуиджи Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов, но так и не выиграл самый значимый клубный трофей в мире. Не поднимали Кубок чемпионов над головой великие Каннаваро, Маттеус и Баджо — обладатели «Золотых мячей», Ибрагимович и его кумир Роналдо тоже в числе звездных неудачников коварного «ушастика». Златан может предпринять последний штурм в следующем сезоне, но, скорее всего, его поезд ушел. А вот эти парни продолжают мечтать, хотя шансы одержать первую победу в Лиге чемпионов до конца карьеры у них разные.

Вратарь

Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия; 29 лет)

Куртуа проиграл свой финал Лиги чемпионов «Реалу» в 2014-м, а сейчас стремится к дебютной победе в рядах «Королевского клуба». Похожая участь и у Яна Облака, который проиграл финал 2016 года, только словенец по-прежнему выступает за «матрасников», которые сейчас дальше от победы в Лиге чемпионов, чем в середине прошлого десятилетия. У Тибо еще будут шансы взобраться на вершину, хотя скорее не в этом, а в следующих сезонах, когда «сливочные» соберут молодых звезд в атаке.

Защитники

Жоау Канселу («Манчестер Сити»; Португалия; 27 лет)

Один из сильнейших крайних защитников в мире к 27 годам поиграл за «Бенфику», «Валенсию», «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Гвардиола оставил Канселу в запасе на финальный матч предыдущего розыгрыша ЛЧ против «Челси», но там вообще было много странных решений от Хосепа. В этом сезоне Жоау основной в команде, которая считается одним из фаворитов Лиги чемпионов. Смелый не только на поле португалец может стать частью исторической победы «Сити».

Рубен Диаш («Манчестер Сити»; Португалия; 24 года)

То же самое касается и Рубена Диаша, который с ходу стал лидером обороны «горожан» после своего перехода из «Бенфики» в 2020-м. Игрок сезона 2020/21 в АПЛ по-прежнему не дает усомниться в своем мастерстве. Рубен — один из сильнейших центрбеков современного футбола, конечно, ему полагается иметь титул победителя Лиги чемпионов.

Маркиньос («Пари Сен-Жермен»; Франция; 27 лет)

Тиаго Силва ушел в «Челси» и выиграл Лигу чемпионов вместе с Томасом Тухелем, а вот у Маркиньоса пока только разочаровывающий заход в финальный матч: в 2020-м ПСЖ с минимальным счетом уступил «Баварии». Как бы то ни было, учитывая возраст Маркиньоса и амбиции его клуба, шансы схватить «ушастого» за «уши» у него еще будут.

Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»; Англия; 26 лет)

На проблемную позицию поставим манкунианца Шоу, у которого уже больше двух сотен матчей в футболке «Ман Юнайтед». Люку свойственны перепады формы, но когда он зол и здоров, то входит в обойму лучших игроков планеты на своей позиции. Вспомните хотя бы его перформансы на Евро-2020.

Полузащитники

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 30 лет)

Один из лучших плеймейкеров последних десяти лет добирался с «Манчестер Сити» до полуфинала и финала Лиги чемпионов, осталось сделать решающий шаг. Текущий сезон получается непростым для Кевина, но это может стать преимуществом «горожан» в конце сезона: не наигравшийся и голодный мастер способен сыграть решающую роль на поздних стадиях Лиги чемпионов.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия, 27 лет)

Командный футбол Гвардиолы часто смывает персональные заслуги, но мастерством и упорством Бернарду Силвы невозможно не восхищаться. У португальца под сотню результативных действий в составе лучшей команды Англии, при этом он стабильно входит в число самых эффективных футболистов «Сити» по возвратам мяча. Шикарный футболист, который готов на все ради блага своих команд.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия; 27 лет)

Фернандеш несколько более эгоистичный парень по сравнению с соотечественником, но ему это даже к лицу. К сожалению, у «Манчестер Юнайтед» нет внятной спортивной стратегии, иначе построили бы эффективную и щедрую на голы атаку вокруг Бруну, который с приходом Криштиану и внедрением идей Рангника перестал чувствовать себя созидательным центром МЮ .

Нападающие

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция; 23 года)

Мбаппе проиграл свой первый финал Лиги чемпионов «Баварии», но горький опыт должен помочь Килиану в дальнейшем. Француз намерен привести ПСЖ к европейской короне в своем последнем сезоне, а если не получится, у него уже есть план «Б» — побеждать с «Реалом», который в особых отношениях с Лигой чемпионов.

Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия; 21 год)

Холанда не увидим в плей-офф текущего розыгрыша, «Боруссия» сползла в Лигу Европы. Эрлинг начнет штурмовать вершину Лигу чемпионов после трансфера в топ-клуб, а пропуск в эту команду ему дает изумительная статистика в главном клубном турнире Старого Света: 23 гола в 19 матчах.

Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 28 лет)

Если бы прошедшим летом перешел в «Манчестер Сити», как собирался, то сейчас приближался бы к титулам, которых в карьере Кейна к 28 годам ровно 0 — издержки выступлений за «Тоттенхэм». А ведь у Харри уже был финал Лиги чемпионов, но в 2019-м он не был готов физически к схватке с «Ливерпулем» и проиграл первый из двух важнейших матчей в карьере на сегодняшний день (второй — финал Евро-2020, тоже закончился неудачей).