Мэр Парижа: «Мбаппе подаёт пример нашей молодёжи. Хочу, чтобы он остался»

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду, что нападающий Килиан Мбаппе останется в ПСЖ.
Прежде всего, я думаю, что, помимо футбола и результатов, он так важен и так полезен, чтобы дать надежду нашей молодежи. Вот почему я хочу, чтобы он остался.
Я просто хотела сказать, что мы его очень сильно любим. Просто скажите ему, что в нашей стране, в этом городе он является огромным примером для стольких молодых людей.
Ранее появилась информация, что ПСЖ подпишет форварда «Ниццы», если клуб покинет Мбаппе.
Скорее всего это частное мнение, которое под час выражают люди имеющие косвенные отношения к клубу и не важно ПСЖ это или любой другой.
Для себя Мбаппе уже всё решил и скорее всего это Реал и помешать этому может только его семья, которая убедит Килиана в том, что Реал никуда не убежит и можно пока ещё молод сорвать большой куш от шейхов.
Осталось не долго и развязка покажет, что будет, а гадать, на журналисткой гуще дело неблагодарное.
Скорее всего это частное мнение, которое под час выражают люди имеющие косвенные отношения к клубу и не важно ПСЖ это или любой другой.
Для себя Мбаппе уже всё решил и скорее всего это Реал и помешать этому может только его семья, которая убедит Килиана в том, что Реал никуда не убежит и можно пока ещё молод сорвать большой куш от шейхов.
Осталось не долго и развязка покажет, что будет, а гадать, на журналисткой гуще дело неблагодарное.