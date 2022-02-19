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Мэр Парижа: «Мбаппе подаёт пример нашей молодёжи. Хочу, чтобы он остался»

19 февраля 2022, 16:44

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду, что нападающий Килиан Мбаппе останется в ПСЖ.

Прежде всего, я думаю, что, помимо футбола и результатов, он так важен и так полезен, чтобы дать надежду нашей молодежи. Вот почему я хочу, чтобы он остался.

Я просто хотела сказать, что мы его очень сильно любим. Просто скажите ему, что в нашей стране, в этом городе он является огромным примером для стольких молодых людей.

Ранее появилась информация, что ПСЖ подпишет форварда «Ниццы», если клуб покинет Мбаппе.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 09:27
Думаю, мэрше стоит обратить внимание на внутренние дела города, нежели уповать на наличие клубного игрока, а молодёжь подведомственного ей Парижа уже сама решит, на кого ей обратить своё внимание и брать пример.
112910415
112910415
вчера в 07:19
нелепые демократы !
в нормальной стране десятый помощник Первого Лица сделает один телефонный звонок ... и вопрос решён, сразу и окончательно ! ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 04:38
Ну значит останется...коль вопрос политический...

Ибо мэр Мадрида (Хосе-Луис Мартинес-Альмейда) ярый поклонник "Атлетико"...а не Реала....))
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 23:20
Сначала Макрон,теперь Идальго,дальше кто будет агитироватьМбаппе остаться? Министр обороны????
berda2003
berda2003
19 февраля в 22:41
они пример берут у поджигателей авто, а обезьянку не все и знают...
kasyak7
kasyak7
19 февраля в 19:27
Ну так не отпускайте его у чем проблема.
Mekail
Mekail
19 февраля в 19:06
Время чтобы уговорить есть
1 984
1 984
19 февраля в 18:41
Зачем удерживать того кто не хочет?
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 18:41
Да ему поХ , его мечта играть за Реал и на этом можно остановиться !!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 февраля в 18:41
Мбаппе не хочет оставаться.
Cat01
Cat01
19 февраля в 18:30
Так и будет
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 18:20
Для Мбаппе главное кто больше предложит, так похоже.
протон
протон
19 февраля в 18:16
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 февраля в 18:12
    Найдётся другой подаватель примеров! 😜
    Байкал-38
    Байкал-38
    19 февраля в 18:01
    Не думаю, что слова мэра Парижа можно расценивать как давление на Мбаппе.
    Скорее всего это частное мнение, которое под час выражают люди имеющие косвенные отношения к клубу и не важно ПСЖ это или любой другой.
    Для себя Мбаппе уже всё решил и скорее всего это Реал и помешать этому может только его семья, которая убедит Килиана в том, что Реал никуда не убежит и можно пока ещё молод сорвать большой куш от шейхов.
    Осталось не долго и развязка покажет, что будет, а гадать, на журналисткой гуще дело неблагодарное.
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 февраля в 17:36
    Кто только еще не уговаривал Мбаппе?
    mihaluch
    mihaluch
    19 февраля в 17:09
    Примером и не только для вашей молодёжи.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    19 февраля в 17:06
    Так точно, надо оставлять
    a3r3v3
    a3r3v3
    19 февраля в 17:03
    Какой пример? Безграничной алчности?
    sv_1969
    sv_1969
    19 февраля в 16:56
    Да вы достали негритёнка! То Макрон а теперь этот! Парень отрабатывает контракт по честному и не отлынивает!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 февраля в 16:45
    Так оно и есть...
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