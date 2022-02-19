Мэр Парижа: «Мбаппе подаёт пример нашей молодёжи. Хочу, чтобы он остался»

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду, что нападающий останется в ПСЖ .

Прежде всего, я думаю, что, помимо футбола и результатов, он так важен и так полезен, чтобы дать надежду нашей молодежи. Вот почему я хочу, чтобы он остался.

Я просто хотела сказать, что мы его очень сильно любим. Просто скажите ему, что в нашей стране, в этом городе он является огромным примером для стольких молодых людей.