Новый контракт Дзюбы с «Зенитом» — повод для дискуссии. Семак взял на себя роль Бабы Яги

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вчера, 19:17

Продлевать будете?

Основная часть контракта Артема Дзюбы с «Зенитом» заканчивается в конце сезона 2021/22. В договоре прописана опция продления еще на один год на тех же условиях, но чтобы она активировалась, форвард должен провести не менее 70% матчей в текущей кампании. На сегодняшний день у Артема недостаточно игровых минут, чтобы рассчитывать на автоматическое продление.

Как уже не раз говорилось, «Зенит» хочет контролировать дальнейшие отношения с Дзюбой: если и продлевать, то на своих условиях. Люди из руководства видят плюсы в дальнейшем сотрудничестве, но последнее слово останется за Сергеем Семаком, а он, если верить инсайдерам, категорически против. Более того, тренер якобы готов расстаться с форвардом уже сейчас, а не ждать до лета.

У Семака и поддерживающего его Андрея Аршавина сильная позиция, но взыскательных читателей «Соккер.ру» не удовлетворит однобокий и категоричный взгляд на будущее Дзюбы в «Зените», поэтому давайте взвешивать «за» и «против» в поисках правильного решения.

Оставить. «Старый, но не бесполезный»

Артему в этом сезоне исполнится 34 года. Солидный возраст, но четких сигналов возрастной деградации пока не видно. Напротив, похоже, что Дзюба способен задержаться на высоком уровне еще на два-три года. Да, форварду требуется больше времени, чтобы войти в сезон, но если он не единственная надежда в атаке, то в этом нет ничего страшного: пусть раскачивается дольше и по сезону играет меньше, чтобы поддерживать свежесть. Это подходит «Зениту» при наличии в атаке Юри Альберто и Ивана Сергеева.

Дзюба и в первой части этого сезона играл меньше, при этом набрал 10+8 по системе «гол плюс» в 23 матчах, а ведь в стартовом составе в РПЛ и Лиге чемпионов сыграл только 15 раз. У Артема 18 результативных действий за 1321 минуту на поле, он в среднем забивает или отдает передачу каждые 73 минуты. Это доказанная эффективность. Нельзя говорить, что «Зенит» ничего не потеряет, убрав Дзюбу. Однозначно потеряет. И должен будет как-то компенсировать.

Отпустить. Форвард такого формата больше не нужен

Дзюбу в составе заменит не пустое место, так что нельзя просто вычерпать результативные действия Артема из общего котла «Зенита». Нужно искать разницу между эффективностью Дзюбы и показателями форварда/форвардов, которые его заменят. Эта разница может быть отрицательной, положительной или нулевой.

Как мы уже видели осенью, новый генеральный тактический план Семака не предполагает наличие в составе большого форварда, «Зенит» стремится играть быстро, а в таком футболе Дзюба бесполезен. Зимой петербуржцы подписали двух подвижных форвардов — Альберто и Сергеева, вместо одного ушедшего Азмуна. В новой тактической реальности «Зенита» заслоняющая горизонт фигура Дзюбы просто не нужна.

Оставить. Артем может пригодиться для плана «Б»

Но есть глобальные и логичные стремления сделать футбол «Зенита» более современным, что в свою очередь должно повысить конкурентоспособность команды в еврокубках. А есть каждодневные задачки в РПЛ , которые никто не отменял: специфика российского чемпионата такова, что против иных соперников эффективнее не хитрость, а таран. А Дзюба — лучший футбольный таран на просторах нашей необъятной родины. Легко могу представить несколько матчей в сезоне, в которых Семаку не хватит большого форварда.

Отпустить. Дзюба на скамейке — жди беды

Но это только в идеальном мире Дзюба проводит время на скамейке запасных в ожидании моментов, когда его позовут помочь команде. Леонид Слуцкий недавно очень емко высказался о форварде, которого прекрасно знает и как футболиста, и как личность:

Я могу сказать свои выводы и за работу Дзюбы: мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если Дзюбе доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который бы лучше это знамя понёс. Но, если вдруг на него не рассчитываешь, он всю огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать.

Опасно держать Дзюбу в команде и давать ему чувствовать себя главным героем. А если он пустит энергию на разрушение, то последствия могут быть самыми нежелательными. Поэтому прекрасно понимаю ход мыслей Семака: убрал Дзюбу с поля — поспеши убрать его из команды.

Оставить. Чтобы не усиливать конкурентов и не наживать себе врага

Но есть и другой момент. «Зенит» минус Дзюба равняется какой-то клуб РПЛ плюс Дзюба. Идеально для петербуржцев, чтобы Артем уехал в Турцию, но ведь останется в России и будет мстить. Дзюба, который считает, что его обидели, отнеслись с пренебрежением и недооценили — страшный зверь. Вспомните, как яростно играл за тульский «Арсенал» против «Зенита» и Манчини, как до сих пор вытаскивает из себя все, чтобы сделать больно «Спартаку». Даже два матча в чемпионате против разъяренного Дзюбы совсем не в радость «Зениту». А ведь он может сдобрить дело словом, если будет считать, что с ним обошлись несправедливо.

Отпустить. Смягчение лимита на легионеров развязывает «Зениту» руки

На самом деле, Семака вряд ли заботит гнев Дзюбы. Да и как на это можно повлиять? А все другие сопряженные с уходом Артема вопросы поможет решить обновленный лимит на легионеров. Понадобится большой форвард-функция — выберут иностранца, ведь сразу появится пять дополнительных слотов в заявке для легионеров. Теперь не обязательно так крепко держаться за россиян, тем более за возрастных и потенциально проблемных.